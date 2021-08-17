【衝動惹禍】4歲孫不滿沒零用錢買糖放火燒屋　窮爺爺求情︰他還小不懂事

▲ 4歲孫兒不滿爺爺沒給他零用錢買糖，因而放火燒屋洩憤。

即使小朋友年紀還小，但家長應自小教導他們正確的價值觀，並建立良好的品德。近日泰國發生一宗火警事件，揭發原來是年僅4歲的男童所為。男童因不滿爺爺沒即時給他零用錢買糖，因而放火燒屋洩憤，可是事後爺爺卻為孫兒求情，稱他還小不懂事。

據泰國媒體報道，上周四（12日）泰國武里喃省一座單層房屋發生火警，當地消防隊及警方接報到場，他們到達現場時，村民已把火救熄。警員隨後檢查房屋的損壞情況，發現全屋燒毀，所有電器都付之一炬了。

4歲男童放火 殘障姑姐被困

警方經調查後得悉，事發前原本70歲的屋主與行動不便的女兒，以及兩名分別7歲和4歲孫兒在家。後來這對小兄弟向爺爺索取20泰銖（約5港元）零用錢買糖果，只是當時爺爺身無分文，於是他叮囑兩個孫兒留在家中等待，他踩單車去找在鄰村做傭工的妻子拿錢。

怎料爺爺回家時看到房屋火光熊熊，趕緊進去將殘疾女兒抱出家門，可是因為女兒頗重，他未能成功。他慌忙請鄰居幫忙滅火，並協助救出女兒，慶幸孫子早已被救出。

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爺爺為惹禍孫兒求情

後來得知原來4歲的孫兒不滿未拿到零用錢買糖果而生氣，因此把廚房炭爐裡的柴火放到爺爺的床上，卻沒想到火勢愈燒愈烈。鄰居見狀即報警求助，幸事件沒人傷亡。事後爺爺沒有怪責孫兒，更為他求情指︰

別怪小孩，是我沒立即拿錢給他。我不想罵孫兒，因為他還小，天真無邪，不懂事而已。

不過，泰國警方指這無關年紀，稱事件嚴重，一旦來不及救屋主的殘障女兒，又或火勢蔓延至鄰居，後果實在不堪設想。當局會依法調查，同時請家長嚴厲管教子女，避免同類事件發生。

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責任編輯：王明芳