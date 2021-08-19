【開學系列】不再揹「龜殼」返學防寒背　小學生護脊書包重量大比拼

開學在即，不少家長會為子女購買新書包，為令子女不再揹「龜殼」返學防寒背，輕巧的護脊書包相信是不少家長的心水之選。究竟市面上不同品牌的護脊書包有何特點？普遍重量是多少？揀書包應留意哪些事項？若選錯書包，對小朋友會帶來甚麼壞影響？

TOPick近日檢視市面上多個品牌護脊書包，包括SPI、MoonRock、Beckmann、Oxford school bag及Kags等品牌，平均重量約1.43磅至2.54磅，款式有現時深受小朋友喜愛的獨角獸圖案，其中MoonRock SP101PS護脊書包，容量19L，淨重約2磅；而KAGS ASHTON 4 系列護脊書包，容量19L，淨重約1.5磅。

SPI護脊書包

SPI護脊書包是不少港人認識的經典護脊書包品牌，於1995年成立的本地品牌，標榜香港唯一得到「香港執業脊醫協會」認可及推崇，SPI附有護脊板及可調節的胸帶扣，可上下調節固定書包。書包內置底板，用以分散壓力及增強承托力，而腰帶扣亦有助學童固定背包，減輕脊骨負重。今年最新系列的是Smart Lite PLUS，該款書包分為為L和S兩個尺寸，適合1.2米以上學童使用，而1.2米以下適合使用S尺寸，官網顯示售價為$588至$598，記者到店內測量，S尺寸淨重約2.5磅。

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Beckmann護脊書包

Beckmann書包是挪威知名的人體工學護脊書包品牌，品牌標榜「4個一年級挪威學童，3個選用Beckmann書包」，其中今年新款Beckmann Patch Glitter，官方售價為$801，適合1.1米至1.37米身高學童，書包容量22L，淨重約2磅；可放F4尺寸文件、內置S型護脊鋁片，多達16個安全反光帶。另內置防水雨蓋。

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MoonRock護脊書包

MoonRock夢樂以「全球首個獲得美國脊骨神經科學會認可護脊書包品牌」為名，推出的書包款式以鮮豔色彩配搭。該款SP101PS書包-夢幻獨角獸（淺紫色），官方網站顯示售價$816，按官網標示淨重約2磅，屬超輕量，並適合剛升讀小一的學童使用，書包還附有快拆磁石胸帶扣和腰帶扣，目的是固定肩帶在舒適位置，穩定書包內的重量分佈。

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Kags

Kags是由4對分別來自財經、會計、醫學、紡織物料設計、製造業及嬰幼兒用品的家長所創辦的本地書包品牌，其中DUSTIN 2 系列書包屬超輕護脊書包，而且採用不易燃的高密度900D防撥水物料，書包正價為$798，優惠價為$678，書包淨重約1.76磅。

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Oxford護脊書包

Oxford護脊書包已獲英國牛津大學 (University of Oxford) 認證，其中X819適合小三以上學童，超輕設計，書包淨重約1.43磅，售價為459元。

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如果選好書包，選錯書包又會有甚麼壞影響？香港執業脊醫協會主席朱君璞近日接受TOPick訪問時表示，家長為子女揀選書包時，可留意數點：

1：書包要夠輕

要留意書包本身的重量，它的質料越輕越好，而已裝了書的書包重量，不要超過學童體重十分之一，另如有防水功能就最好。

2：書包背帶要有墊料

選擇書包時要看看兩邊的背帶，有沒有墊料，因為墊料其實相當重要，平時背著很重的東西，墊料可以幫助卸力。

3：書包内袋要貼近背脊

這個的好處是，當你將重的東西放進這口袋裡面，當你跑跳的時候，書包不會晃動，因此不會容易弄傷腰骨。

4：書包背面有墊料

這個墊料也是可以避免撞擊，去保護腰骨。

朱醫生提及，書包腰帶和胸帶不是小學生必須要有的功能，「除非那天是要遠足，要去背包旅行，那些活動有這些腰帶等，是更加有助卸力。」他建議，家長選購書包時，若有「香港執業脊醫協會」認可的書包，則代表個安全。至於市面上見到拖拉式書包，朱醫生認為小學生不太需要，「學校要行樓梯，對小朋友來說不太方便。」

選錯書包易令學童寒背

對於選錯書包，朱醫生直言，易令學童寒背，身體向前傾，若背很重書包跑跳等，易弄傷腰骨，

會較易見到盤骨一邊高一邊低，甚至會出現功能性的長短腳，脊柱側彎亦會開始出現。

朱醫生稱，若出現以上情況，家長可透過觀察學童的鞋可檢查到，

很多時候一隻鞋會比另一隻磨損得較快、較嚴重，甚至是有時替小朋友改褲長時，發覺一邊需要較大修改，另一邊不需改太多，這些都是先兆，可能小朋友的姿勢不正確，導致功能性長短腳，以及盤骨錯位的情形發生。

至於更嚴重，則可能會導致急性扭傷，甚至椎間盤突出。如書包太重，姿勢不好，便會很容易導致扭傷。

對於現時香港有不少小朋友出現脊骨側彎現象，朱醫生稱，脊骨側彎直至現時原因未明。他相信，書包愈來愈重，也是其中一個很大因素，

可能小朋友需要補習，活動愈來愈多，你會發覺小朋友成長時，長歪的機會愈來愈高，導致出現很多患脊骨側彎的小朋友。

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責任編輯：黃存新