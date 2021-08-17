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【周末市集】淺水灣The Pulse好時光市集   70個攤檔二手時裝家品任你揀

休閒消費 11:08 2021/08/17

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各式懷舊的花式圖案杯，典雅雋永。(相片來源︰好時光 Ho Sze Kwong fb)

近來時興懷舊，好時光 Ho Sze Kwong· 雜貨店亦在本周末(8月21日至22日)的淺水灣推出Vintage 市集，有各式舊物擺設出售，愛復古懷舊者不妨留意。

(相片來源︰好時光 Ho Sze Kwong fb)

好時光是一個位於觀塘工廈的共享工作空間，兼有販賣文青精品等手作玩意。是次市集以 Vintage 為主題，當中最矚目的是場內設有復古電單車展覽，展出多部充滿年代感的復古電單車之外，更有相關攤檔售賣 biker 服飾、頭盔及配件工具，無論是復古電單車迷到場尋寶、交流，或是純粹影相打卡，都能讓遊客享受好時光。

市集內也有各式玩具、DVD和黑膠唱片。(相片來源︰好時光 Ho Sze Kwong fb)

市集內有絲巾和煲呔出售。(相片來源︰好時光 Ho Sze Kwong fb)

懷舊復古風貫徹市集內的 70 個攤檔，由二手品牌時裝、古著、家具、配飾、懷舊玩具、黑膠、古董雜貨，以至特色手作等，讓你慢慢挑選心頭好。

60、70年代的手錶和打火機。(相片來源︰好時光 Ho Sze Kwong fb)

好時光市集更請來多個本地獨立音樂單位演出，包括 逢一 (Feng Yi)、木子 (Lili Forest)、Shingaling、 Tomii Chan、Gwenji、Kasa、Beat Friday、Kenneth Li、海島小輪、Rumbu 等等，實行購物兼聽歌，而且這裏pet friendly，與毛孩也可盡興而歸。

好時光Vintage 市集
日期︰8月 21日至 22 日
地址︰淺水灣 The Pulse

記者︰馮柏偉
 

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