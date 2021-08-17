【周末市集】淺水灣The Pulse好時光市集   70個攤檔二手時裝家品任你揀

▲ 各式懷舊的花式圖案杯，典雅雋永。(相片來源︰好時光 Ho Sze Kwong fb)

近來時興懷舊，好時光 Ho Sze Kwong· 雜貨店亦在本周末(8月21日至22日)的淺水灣推出Vintage 市集，有各式舊物擺設出售，愛復古懷舊者不妨留意。

▲ (相片來源︰好時光 Ho Sze Kwong fb)

好時光是一個位於觀塘工廈的共享工作空間，兼有販賣文青精品等手作玩意。是次市集以 Vintage 為主題，當中最矚目的是場內設有復古電單車展覽，展出多部充滿年代感的復古電單車之外，更有相關攤檔售賣 biker 服飾、頭盔及配件工具，無論是復古電單車迷到場尋寶、交流，或是純粹影相打卡，都能讓遊客享受好時光。

▲ 市集內也有各式玩具、DVD和黑膠唱片。(相片來源︰好時光 Ho Sze Kwong fb)

▲ 市集內有絲巾和煲呔出售。(相片來源︰好時光 Ho Sze Kwong fb)

懷舊復古風貫徹市集內的 70 個攤檔，由二手品牌時裝、古著、家具、配飾、懷舊玩具、黑膠、古董雜貨，以至特色手作等，讓你慢慢挑選心頭好。

▲ 60、70年代的手錶和打火機。(相片來源︰好時光 Ho Sze Kwong fb)

好時光市集更請來多個本地獨立音樂單位演出，包括 逢一 (Feng Yi)、木子 (Lili Forest)、Shingaling、 Tomii Chan、Gwenji、Kasa、Beat Friday、Kenneth Li、海島小輪、Rumbu 等等，實行購物兼聽歌，而且這裏pet friendly，與毛孩也可盡興而歸。

好時光Vintage 市集

日期︰8月 21日至 22 日

地址︰淺水灣 The Pulse

記者︰馮柏偉

