【變種病毒】3宗感染變種病毒輸入個案有相同基因排序　料灣仔帝盛酒店有傳播

▲ 灣仔帝盛酒店疑出現傳播。（黃傑偉攝）

衞生防護中心今日聯同港大微生物學系講座教授袁國勇（17日）到灣仔帝盛酒店視察，懷疑早前3宗輸入個案的感染情況與酒店有關。

衞生防護中心首席醫生歐家榮指出，３宗個案包括一對夫婦（個案編號是12001及12005），他們居於酒店的307室，以及一名居於赤柱的38歲外傭（個案編號12032），經化驗中心的檢測，他們感染的病毒基因排序是百分百一樣，是屬於Delta病毒，而3人亦是同一日於美國乘坐CX883抵港的，3名患者都是沒有徵狀，而且已經完成疫苗接種，出現抗體，相信3人在酒店內有傳播而引起。

港大微生物學系講座教授袁國勇指出，3人在酒店檢疫期間住對面房間，疑夫婦採集樣本接受檢測時沒有按照指引開窗，以及酒店房間的換氣量未達標，引致出現酒店內空氣傳染。詳情即看:【下一頁】

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記者：黃傑偉、伍瑋瑋