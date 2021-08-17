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【變種病毒】3宗感染變種病毒輸入個案有相同基因排序　料灣仔帝盛酒店有傳播

社會 11:17 2021/08/17

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灣仔帝盛酒店疑出現傳播。（黃傑偉攝）

衞生防護中心今日聯同港大微生物學系講座教授袁國勇（17日）到灣仔帝盛酒店視察，懷疑早前3宗輸入個案的感染情況與酒店有關。

衞生防護中心首席醫生歐家榮指出，３宗個案包括一對夫婦（個案編號是12001及12005），他們居於酒店的307室，以及一名居於赤柱的38歲外傭（個案編號12032），經化驗中心的檢測，他們感染的病毒基因排序是百分百一樣，是屬於Delta病毒，而3人亦是同一日於美國乘坐CX883抵港的，3名患者都是沒有徵狀，而且已經完成疫苗接種，出現抗體，相信3人在酒店內有傳播而引起。

港大微生物學系講座教授袁國勇指出，3人在酒店檢疫期間住對面房間，疑夫婦採集樣本接受檢測時沒有按照指引開窗，以及酒店房間的換氣量未達標，引致出現酒店內空氣傳染。詳情即看:【下一頁】

同場加映，骨科醫生拆解運動創傷謬誤，介紹3個良方急救扭傷：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃傑偉、伍瑋瑋

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