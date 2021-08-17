【港版死神來了】乘客街邊截的士　上車後1秒即天降飛窗險被擊中

▲ 乘客上的士後1秒，即天降飛窗險被擊中。

樓宇窗戶必須定期驗窗、勤保養，否則分分鐘造成人命傷亡！近日網上流傳一條驚險影片，有乘客在路邊截的士，上車後的1秒即有鋁窗在旁邊從天而降，險擊中乘客及的士，幸無人受傷。

近日網上流傳一條鋁窗從天而降的驚險影片。一名男乘客在路邊截的士，一如以往打開車門上車。豈料就在剛剛左、右腳都踏上車、連車門都未關上時，身邊就有鋁窗突然從天而降，鋁窗玻璃散滿一地。

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突然的一聲巨響，乘客、司機和途人都嚇了一跳，紛紛查看發生何事。乘客不斷探頭觀察，司機則離開的士，走到窗戶墜落的位置查看車身有沒有受損。險事故無造成人命傷亡。

影片一出馬上引起網民熱議，不少人指事件十分驚險，幸好二人都沒有受傷：

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據本港屋宇署，樓宇的窗若缺乏保養及維修或使用不當，會容易鬆脫，甚至從樓宇墜下，後果十分嚴重。市民應定期清潔及保養窗戶：

1.定期檢查及清理窗鉸及鉸槽上的垃圾和沙粒

2.定期在鉸位加添適量潤滑劑，但切勿使用會腐蝕窗戶組件的不適當的潤滑劑或清潔劑

3.洗抹窗時宜用清水。保持鉸槽及窗扇頂部乾爽

使用窗戶時亦要注意：

別將物件掛在窗扇或窗鉸上

別強行打開或關閉窗戶

抺窗時不要用窗扇「借力」

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責任編輯：羅嘉欣