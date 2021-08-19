【抗癌勇士】教師媽媽腸癌四期擴散肝臟奮力抗癌13年　4度復發不氣餒當義工開解同路人

▲ 教師媽媽陳曼華確診腸癌四期，並擴散到肝臟，她辭去教奮力十餘年奮力抗癌13年，雖然四度復發但依然不氣餒，更當上義工開解同路人。

患癌多需接受連番治療，足以令人心力交瘁，更不幸若癌症屬多次復發，患者更似在不見盡頭的迷霧中匍匐前行。

患有第四期大腸癌的陳曼華（Erica），自13年前與癌症首次打照面，這些年來面對接二連三復發的壞消息，盡管一次又一次陷於苦戰，她依舊披上戰甲奮力抗病。

2006年7月，Erica的媽媽發現有大腸癌，約半年便溘然長逝。她過世當日是大除夕，挨家挨戶迎接新一年，她卻困在愁城，瀰漫一片傷感。至2007年尾，丈夫囑她去做每年例行身體檢查，因母親患癌緣故，她這次特意加驗癌指數，豈料結果令人震驚，她患上第四期大腸癌！

她憶述：「我身體上完全沒感到任何不適，只是人有點消瘦，以為是工作忙碌所致。初初我以為是普通檢查，沒想到那麼大件事。」後來進一步照腸鏡及電腦掃描後，確診是大腸癌四期並擴散至肝。

▲ 第四期大腸癌病人陳曼華，常開解同路人，她的正面抗病心態，往往為他們帶來鼓舞和希望。（陳國峰攝）

親眼見着母親半年離世，她第一件想到的是正就讀小學六年級的兒子，若只有半年命，連兒子派往哪一間中學都看不到了，擔心油然而生。

患癌一事，她有告知家人、同事，唯獨兒子沒向她吐露半點風聲，待得知治療的方向，最後才跟他坦白一切。「我一說，他便哭起來，因他想起婆婆患癌病榻的日子，怕我會經歷一樣的路。我向他保證：媽咪會為你、丈夫及我爸爸3個男人努力打這場仗！」

復發人生最低潮

她癌症原發位置是大腸，影響只在一段腸道情況不算嚴重，惟肝臟擴散嚴重，整個右肝滿布癌蹤。「平日會計算有幾多粒癌腫瘤，我的左肝有兩粒，而右肝是密密麻麻數不到有多少。」

▲ 2015年肝臟手術後兒子陪伴在旁。（被訪者提供）

Erica先向外科醫生求診，惟醫生認為她情況太差，不答允動手術切除。腫瘤科醫生見她僅40多歲，冒著風險拼搏一次：先施以標靶藥物及化療雙管齊下，進行3次治療後，照PET Scan（正電子掃描）後癌細胞竟見全部在「沉睡」了，是動手術的大好時機，手術分兩次進行：一是先把右肝門靜脈紮緊，不讓血液流入，目的是讓左肝長大；同時切除腸道腫瘤。二在個多月後，才進行整個右肝切除。之後再繼續6次標靶藥物及化療，與此同時，她辭掉了教學工作，安心養病。

醫生提醒她，因癌細胞曾擴散至肝，肝在一年後的復發風險甚大，結果被他言中，2009年Erica的肝又見癌蹤，治療要再次進行。「由於一直有醫生監察着，肝癌腫瘤僅一至兩粒，又不是隱閉位置，以手術『片走』了腫瘤。」但復發令Erica心情跌至低谷，為何上天要她再承受這苦楚。

5年平靜的日子

2010至2015年這5年間，可算是她最風平浪靜的日子，癌症沒有找上門。過了第5年去覆診，醫生也替她欣喜：「他說我已過了5年無再復發，身體已回復正常。那日我覆完診，仰頭望着一片天際，開心得差點兒落淚。」

▲ 她在2018年參與浸會醫院院牧部舉辦的活動作義工。（被訪者提供）

正當她滿心歡喜之際，數月後，癌症又來敲門，位置同樣在肝。這次她接受了射頻消融術（以幼針刺入腫瘤中，釋放出射頻能量而產生熱能，將腫瘤細胞殺死） ，同樣之後再打標靶藥物及化療。好景不常，她的癌指數上升，肺部又出現癌細胞，以微創治療。「比起之前『開大刀』，微創感覺好得多，復元也較快。」

數著數著，Erica經歷了3次大型手術、一次微創手術、一次射頻消融術，以及無數次記不起的標靶藥物及化療，但事情未告一段落，2017年癌魔繼續向她伸爪，這次更棘手，是在橫隔膜發現癌蹤。這位置不能做手術，只能以電療處理，做了治療隔一段時間又出現一、兩位腫瘤，如是者現仍在治療與復發間不斷循環。「連腫瘤科醫生也說，他未見過一個大腸癌病人會擴散至橫隔膜，只因為『我太長命了！』，很多肝癌病人也不會捱到那麼久。醫生這樣說，我反而感到欣慰和釋懷。」

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與死亡擦身而過

難關難過關關過，但在去年她曾出現血小板過低情況，在生死邊緣徘徊。「有一日去大便，滑出如血塊的東西，心感不妙，但時恰好身在醫院，醫生說也一額汗，因從驗血中見我的血小板跌至3的極危險境地，因若有其他地方出血，我便返魂乏術了。」

由於去年10月，Erica身體又再出現癌細胞，嘗試使用免疫治療加口服標靶藥，至今反應良好。「PET Scan顯示我體內無腫瘤，但可維時幾耐，無人知曉呢！」

多多回回的復發，Erica未言放棄，但坦言確有感到疲累的時候。「撇除有5年的平靜日子，我與癌細胞打仗都10年了，是有『抗癌疲勞』的一刻。有一次醫生替我轉藥，了解到藥物的毒性，我跟醫生說頂唔順，不想再辛苦了。」但想起家人，她又勇往直前。這次藥性確是猛烈，用藥後她出現帶狀疱疹（生蛇）。

這13年中，與Erica並肩作戰的癌患者不少。「見着他們一個又一個離去，尤其一個親密戰友，那份愴痛難以形容，到今時今日仍記得。」

▲ 參與癌症基金會課程後與導師及義工同學們合照。（被訪者提供）

男士患癌難開口

抗病期間，Erica曾參與香港癌症基金會多個課程活動，包括冥想、瑜伽和音樂治療，在2009年第一次復發並完成治療後，她希望藉著自身經歷幫助其他癌患者，所以投入義工課程中，後更成為中心大使，有兩個患癌的男士，令她印象尤其深刻：一個穿西裝的中年男士，作為一家之主確診後一直不敢告訴家人，Erica與他分享與兒子深度談話坦誠患癌的經驗，結果令他釋懷。

另一位腦癌的男士，確診時竟覺得開心，令Erica深感奇怪。「這期間是他人生最低潮，與太太離婚，得知患癌反而是解脫。可幸是他深得姐姐痛愛，專誠由外國飛回來照顧，常陪他到中心，家人的愛沒有缺少。「他開初雖說是解脫，但他其實沒有放棄過，堅持抗病了幾年才離世。」

香港癌症基金會

香港癌症基金會為本港最具規模癌症服務機構，於1987年成立，為受癌症影響的患者及其親友，提供免費資訊、專業指導及朋輩支援服務。

記者：周美好