【酒店檢疫】袁國勇指確診夫婦開門接受採樣時開窗　料空氣傳播致對面房外傭感染

▲ 政府專家顧問袁國勇今早到灣仔帝盛酒店視察。（黃傑偉攝）

早前有3宗個案在入住灣仔帝盛酒店後確診，涉及一對夫婦以及一名居於赤柱的外傭。政府專家顧問袁國勇今早（17日）到酒店視察，指夫婦開門接受採樣時有開窗，相信病毒是因空氣傳播而致對面房的外傭受到感染。

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袁國勇在視察酒店後見記者，指一對由美國抵港的夫婦入住酒店的307號房，而他們確診當日的病毒量好高，惟視察後得知他們在採樣時有開窗，沒有按指示先關窗再開門，且採樣時間長達一分鐘，相信Delta病毒因空氣傳染至對面房間，導致居於對面305號房的外傭染疫。

他又說，兩間房的空氣轉換量每小時僅有2.1至2.8，與每小時達4至6的標準來說是相對低，形容情況不理想，已要求酒店的工程師交代。他指出，酒店由客人入住至檢疫，其環境衞生及派餐等都做得很好，惟酒店的空氣轉換需要作出改善，而接受採樣的時間亦要縮短。

被問到會否要求封閉酒店房間的窗，袁則指有很多人都會在檢疫時會做運動，排出的空氣可高達每分鐘50公升，如不開窗，二氧化碳量會升至很高，會導致身體感到不適，認為強制不可開窗的情況是不可行，強調入住者在開門時必須要關窗。

3名確診人士在8月初乘同一航班抵港，惟袁則認為他們在機上感染的機會低，指確診夫婦在機上是乘住商務客位，而外傭乘經濟客位，兩者有一定的距離，且他們抵港後的檢測呈陰性，其中外傭是在返港後第12日才確診，故在酒店感染的機會較大。

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記者：郭詩詩