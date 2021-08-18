【報答親恩】幼時車禍母拋出車外保命　18歲女勤力讀書考入大學報母恩

▲ 內地女生幼時遇車禍被母親拋出車外保命，自此發奮學習報答母親和家人。

努力付出總會有回報。內地一名女生在5歲時遇上車禍，其母親在出事前一刻，奮力將女兒拋出車外。最終女兒死裡逃生，但已懷有8個月身孕的母親卻傷重不治。為了報答母親和家人的照顧，女兒勤奮學習，最終以佳績考入大學。

▲ 現年18歲的苟好燴。（影片截圖）

母親回鄉安胎遇上車禍

綜合內媒報道，現年18歲的苟好燴，來自陝西省商洛市鎮安縣。在苟好燴5歲時，父母在山西省一個煤礦工作，當時懷孕8個月的母親打算回娘家安胎，在路上卻不幸發生意外，車輛下坡時收掣不及翻側，在車禍瞬間苟好燴的母親將女兒拋出車外保命。

事後苟好燴僅受輕傷，父親身受重傷，不能再從事體力勞動的工作，而母親則傷重不治。父親出院後離開了煤礦，帶著女兒到處打工賺錢養家，這樣的生活持續了兩年。在苟好燴三年級時，父親在一間磚廠工作，不方便帶女兒上班，所以將她送到外婆家生活。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

成績名列前茅

當時苟好燴的外婆家在山頂，與村裡的小學距離5公里，每日要翻山越嶺上學，所以其後在學校寄宿，周末才回外婆家。苟好燴很自律學習，成績名列前茅，經常贏得學校的傑出學生獎。

不過父親和外公相繼患病，家中經濟捉襟見肘，這促使苟好燴更努力讀書，靠校內的獎學金和資助幫補，

從三年級後我就沒買過書包和筆了，基本上每學期都是三好學生，運動會和表演節目也能獲獎。

▲ 苟好燴最終如願以償，考上大學。（影片截圖）

考入大學報答家人

然而苟好燴的求學路並不容易，她坦言每當在學習上遇到困難時，就會翻看媽媽的舊照，便能堅持努力下去。另外眼見外婆日漸老去，她下定決心用知識改變命運，以報答外婆和爸爸的照顧。最終苟好燴在高考以459分佳績，成功考獲西安石油大學的資源勘查工程專業科，

謝謝媽媽你給了我第二次生命，這份通知書也是對您的回報，我想您肯定也在背後支持我，以後我還是會好好讀書，繼續考研究生。

同場加映：批評對方父母是夫婦爭吵大忌 鼓勵可令「豬隊友」變「神隊友」

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳