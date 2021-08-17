【潮物速報】Pet Shop Boys聯乘ZARA推限量tee　環保生產全線$229歌迷火速入貨

▲ 80年代英國電子組合Pet Shops Boys夥拍ZARA推出限量tee系列。

作為80年代最成功的英國電子音樂組合，由Neil Tennant和Chris Lowe組成的Pet Shop Boys應該當之無愧，他們曾先後3次來港舉行演唱會，雖然今天這兩位男孩已變成中佬，但仍然活躍於歌壇，最近ZARA更為他們推出限量Join Life系列tee，售價吸引，Fans們可要留意。

▲ Pet Shop Boys曾經3次來港舉行演唱會。（網上圖片）

一直以來，不少歌手都會在其演唱會期間或他們的官方網站發售產品，可說是歌手們另一種的外快，據報道這方面最嚴謹的是已故的Michael Jackson，他對自己的肖像權看得非常著緊，因此在他生前坊間亦甚少印上他面孔的產品出現，tee更是賣少見少，由此可見，歐美歌手推出紀念tee實在不多，而且選擇有限。

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近年西班牙快時尚巨頭ZARA，每季都會和歌手購下肖像權，從而推出歌手tee，上季就有已故的John Lennon，但都只一件起兩件止。今年Zara的環保Join Life系列意外地大堆頭為Pet Shop Boys推出4款tee和一個tote bag。

Join Life系列是ZARA一個近年的環境嘗試，以Care for water於生產時減少用水源為原則，原來服裝在生產時會經過染色，染色時會消耗大量水源，若使用重複利用水源的封閉式循環系統，剛可有助減低用水量，保護地球的天然資源。

而設計上則非常簡單，只用上樂隊唱片封面，包括Super、Love etc., 一款精選合輯封面和Suburbia單曲字款。素來Pet Shop Boys的唱片封面都以把玩出色的graphic design見稱，加上官方網站過往未見有售，這一次的限量tee，絕對是一批以他們的歌伴著成長的歌迷們大舉掃貨的目標。

記者：何偉雄