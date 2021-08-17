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【靚太安樂窩】情侶20萬平裝37年高齡公屋　230呎開放式單位變日式一房

休閒消費 12:59 2021/08/17

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設計師將開放式公屋變日式一房，更加設格仔玻璃間隔， 大大提高屋內採光度。

公屋裝修絕非易事，若將近40年樓齡公屋單位大改造絕對是難上加難。有80後年輕情侶居住位於黃大仙竹園南邨一個面積約230平方呎單位，花20萬將它由開放式公屋改頭換面成日式一房設計，更解決單位本身採光度不足問題，打造無印風清新家居。

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由於黃大仙竹園南邨已有37年樓齡，屬高齡公共屋邨，所以在裝修上需小心處理公屋結構性問題。設計師Mabel接受TOPick 訪問時指單位空間有限、採光度不足且明線明喉特別多，因此她利用油漆工程和燈光佈局作隱藏電線及水喉，同時增加室內空間感。

實而不華 齊集屋主喜愛元素

男女屋主對簡約日式設計情有所鍾，木系家具、特色收納、明亮溫暖家居等都是無印風特色。Mabel就指由於原則只靠廚房滲出自然光，使其他地方較昏暗，故她在客廳增加燈槽，再採用木框玻璃趟窗做間隔，既可增加全屋通透度，又可方便冷氣通風，大大增加透明度。（圖片由家一設計提供）

窩居雖小但儲物空間十足

Mabel表示為令單位儲物空間和空間感比例平均，她在房間衣櫃和油壓床之間增設地台收納衣物；門口位置加設兩個大型置頂儲物櫃擺放雜物；廚房特別加設高身吧台，吧台下面又可成儲物空間。

工程詳情：

裝修時間：2.5個月

總裝修設計費用約20萬，當中包括：油漆工程、清拆工程、泥水工程及傢俬訂造等。

資料來源：家一設計

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責任編緝：張懿慧

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