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【新冠疫苗】港大研究指每10萬人接種最多增約5人面癱　打科興現面癱風險比復必泰高

社會 12:21 2021/08/17

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港大一項研究發現，每10萬人接種科興疫苗後，會增加4.8宗面癱個案。（資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃進行得如火如荼，港大醫學院一項研究發現，每10萬人接種科興疫苗後，會增加4.8宗面癱個案；而每十萬人接種復必泰疫苗後，會增加2宗面癱個案，而9成面癱患者可完全康復，惟研究認為接種科興疫苗的效益仍大過風險。相關研究已於醫學期刊《刺針》發表。

上月多4人打針後14日內死亡，包括34歲哮喘男冠心病致命曾接種復必泰，詳情即看：【下一頁】

港大醫學院研究團隊包括港大醫學院內科學系臨床教授兼傳染病科主任孔繁毅、港大醫學院藥理及藥劑學系系主任黃志基，團隊於今年2月至5月間，利用「巢式病例對照研究法」，以醫管局主動監測報告和電子健康紀錄，以及新冠疫苗不良事件網上報告系統的資料，評估2款疫苗接種後42天內發生面癱的風險。

研究結果發現，今年2月23日至5月4日期間，有451,939人及537,205人分別接種首劑科興疫苗或復必泰疫苗，當中有33名科興接種者及20名復必泰接種者面癱，惟當中有9人證實並非患上貝爾氏面癱，而餘下44人中，28人屬科興接種者，16人屬復必泰接種者。

團隊對比去年的背景發病率，指結果顯示接種科興疫苗後面癱的風險有所增加，惟打針的效益仍高於風險，超過9成都能在9個月內康復，只要能夠及時提供皮質類固醇作治療；至於疫苗如何引發面癱則仍未能確定，或與自身免疫反應有關。

同場加映，骨科醫生拆解運動創傷謬誤，介紹3個良方急救扭傷及「篤魚蛋」：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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