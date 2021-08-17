【酒店隔離】張小倫深圳酒店隔離做運動　放水沖涼驚見一缸「生銹水」

▲ 張小倫現正在深圳接受隔離，指自己運動後打算沖熱水涼放鬆一下，卻驚見浴缸盛滿「生銹水」。

香港奧運男子劍擊隊代表「大師兄」張小倫，現正在深圳接受隔離，期間偶爾會與隊友開live，又會在社交網絡不時分享近況，跟網友互動。惟昨日他在Instagram限時動態卻分享了一則不太愉快的經歷，指自己運動後打算沖熱水涼放鬆一下，卻驚見浴缸盛滿的竟是「生銹水」。

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張小倫9月將聯同「劍神」張家朗、蔡俊彥等出戰全運會，目前正身處深圳一間酒店隔離。而張小倫昨日就在IG分享被酒店安排換房一事，並連續發布了數個運動鍛鍊的限時動態。出完一身汗後，當張小倫正打算沖涼時，卻驚見一缸呈淡黃色的洗澡水：

原本做完運動，浸過熱水，放鬆一下，點知轉過頭一入到嚟見到的，生銹水，可唔可以玩少我一陣，今晚點沖涼

後來，張小倫再更新動態，換了另一張洗手盆的相片，盆內水質呈正常，沒有不明異樣。張小倫表示，酒店職員向他解釋，指酒店房間太長時間無人入住，所以用水時要開更長時間，感慨因住「尾房」而自己嚇自己：

冇事啦，佢話太耐冇人住姐，要開耐的。其實又係尾房，又太耐冇人住，又嚇我。

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責任編輯：羅嘉欣