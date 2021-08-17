【七救星】七師傅出手化解林作家庭糾紛　林母單打裕美：唔想睇亂七八糟嘅嘢　

▲ 《七救星》解決林作母與裕美婆媳關係反被撮合，七師傅出「絕招」促成全家幅合照。

由七仙羽主持的ViuTV新節目《七救星》在昨晚（8月16日）首播，找來林作及其女友裕美和林作母親（王莉妮）任嘉賓打頭陣。

在《七救星》內，七師傅意圖出手打救林家糾纏多時的「婆媳關係」，不過最後林母卻較為喜歡七師傅，揚言寧願林作選七仙羽做女友，二人還即場結拜為契姊妹。

【七救星】七仙羽出手調解林作家庭問題 裕美與林母食飯落淚直呼委屈

▲ 林作被七師傅和裕美亂棍亂毆。（節目截圖）

林作指母親誤解裕美

七師傅與陳安立（Brian）、王頌茵（Kathy仔）主持的節目《七救星》昨晚播出，一行人前往林作與林母的住所進行拍攝。節目前半段由七師傅與裕美一同揮棍毆打林作，師傅覺得要解決婆媳關係先要從其入手，全因他罪孽太深，要以棍打走他身上的孽障。

林作詳談母親不喜歡裕美的原因：「我媽有啲誤會，成日都覺得係佢（裕美）黐住我、追我，但事實當然係我追佢啦。我媽唔會明，佢覺得乜野係事實就係事實，唔會聽人講。」

【七救星】七仙羽安排林作化婆媳糾紛 裕美因林母一句話受委屈爆喊

▲ 裕美不留情面。（節目截圖）

裕美曾被林母嘲諷

無奈的林作進一步解釋：「佢覺得我俾緊錢裕美，其實係佢生意做得好，自己搵到錢，甚至乎係佢俾緊錢我使，因為佢搵得多會俾家用我。你哋都未必信，我媽堅持我咁發奮圖強賺錢係因為要養裕美。」

接著又講到林母的最太大問題、最困擾林作的地方，是她常在背後說裕美的壞話：「如果對佢有乜嘢唔滿意，就應該三口六面講清楚。」

亦有在節目現身的裕美，被問到林母曾說過她甚麼的不是時，直言：「佢媽咪話我係雞囉，證明唔到架，可能個樣似掛。可能我背景唔太特別，佢媽咪覺得窮人就係廢。」

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▲ 林母在裕美背後狂數其不是。（節目截圖）

七師傅問林作如果面臨母親及女友齊跌落水，選擇救誰的問題時，一向喜歡講笑的他表示：「一於兩個都唔救，就唔使解決問題，一了百了。」

裕美聽後一臉無奈，但接受師傅的提議，決定炮製一道林母喜歡的菜式試圖討林母歡心。

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▲ 裕美為林母下廚，炮製咕嚕肉討其歡心。（節目截圖）

林母七師傅一見如故

接著七師傅前往另一單位與林母見面，林母一見七師傅大表歡喜，表示對方很合眼緣，跟她像失散了一輩子的妹妹。

林母更即時送上「結拜裙」讓二人成為契姊妹。但在旁的林作卻表示覺得「結拜裙」像窗簾一樣。

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▲ 林母送七師傅「結拜裙」。（節目截圖）

講到林作寧願放棄承繼林母的財產也要跟裕美一起，林母笑言可以把財產捐予七師傅的佛堂：「起碼保佑我身體健康，日日幫我祈禱。」

七師傅眉開眼笑，聽到林母要撮合她跟林作，更禁不住掩嘴大笑：「我嚟幫你解決家庭問題，而家要我同你個仔相睇？」

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▲ 七師傅聽到林母把遺產捐到佛堂的反應。（節目截圖）

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林母自認思想傳統

鏡頭一轉回到裕美下廚煮菜的廚房，她直言首次遇到一個這樣不喜歡她的家人：「通常啲人識咗我就唔會唔鐘意我嘅。可能佢（林母）睇得太多新聞，同埋佢係好要面子嘅人，希望同朋友講我個仔同邊個拍拖好威咁，係比較傳統生意人，其實我明嘅。」

林母豪宅全面睇：

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而單親媽媽林母自認傳統，得知裕美曾離婚、負面新聞多多，覺得難以接受：「我得一個仔，梗係想佢搵個可以踏踏實實過日子，係各方面都可以幫到佢嘅人，林作要行得更遠。」

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▲ 裕美委屈爆喊。（節目截圖）

裕美感委屈落淚

裕美帶著親手炮製的咕嚕肉到林母的飯廳，但林母卻完全不領情，表示自己在減肥，不能吃太飽。

裕美入座後，林母不斷單打裕美：「我一世人得你一個仔，希望做我媳婦嘅大家要互相傾得來，係外面唔好咁多嘢，因為我係一個傳統嘅女人，唔想睇咁多亂七八糟嘅嘢。」

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▲ （節目截圖）

忍耐多時的裕美終於爆發流淚：「總之就條件好好，心地好差都無緊要，你帶出嚟要有頭有面，就係咁簡單！」

林母又制止林作護花：「你唔好去爭外面人唔幫自己人，女人可以有100個，但老母就得一個！」

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▲ 師傅此時選擇念經。（節目截圖）

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裕美哭著離場

面對混亂場面，坐在兩女中間的七師傅突然合十念經：「佢哋嘈個時我係度念經，個本叫『難念的經』，每家都有一本嘅。」

最後裕美哭著急步離場，她事後受訪表示無想過自己情緒會如此激動，但仍感謝七師傅給予她這個機會能跟林母同檯見面，接著又向鏡頭隔空向林母表達：「好多條件上嘅嘢你覺得我高攀唔起你個仔，但我覺得自己至少係個好人。希望你唔好咁唔鐘意我啦，因為你唔鐘意我你自己都會激心。」

七師傅在節目尾聲出動「絕招」，以「P圖合成法」把林作、林母和裕美的照片合製成一張「全家幅」送給裕美，希望用吸引力法則，令她看著照片看到習慣、同時吸引到林母對她改觀。

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同場加映：呂爵安陳欣妍專訪