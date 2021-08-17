【新冠肺炎】國泰貴賓室女員工受感染未知感染源頭　下午設疫情記者會

▲ 一宗本地初步陽性個案，涉及國泰機場貴賓室「寰宇堂」一名47歲女員工。

本零確診可能再斷纜，昨日增3宗輸入個案，惟亦接獲一宗本地初步陽性個案，涉及國泰機場貴賓室「寰宇堂」一名47歲女員工，未有接種疫苗，前日發病求醫，檢測後初步確診並帶有L452R變種病毒；其居所東涌逸東二邨美逸樓昨晚被列為受限區域，要求居民強制檢測。詳情即看：【下一頁】

消息指，由於未確定該名患者的感染途徑，衞生防護中心及醫管局今日（17日）下午會開疫情記者會交代。

早前有3宗個案在入住灣仔帝盛酒店後確診，涉及一對夫婦以及一名居於赤柱的外傭。政府專家顧問袁國勇今早（17日）到酒店視察，指夫婦開門接受採樣時有開窗，相信病毒是因空氣傳播而致對面房的外傭受到感染。詳情即看：【下一頁】

同場加映，骨教醫生教扭傷急救良方 :

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記者：郭詩詩