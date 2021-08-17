【新冠疫苗】袁國勇籲港人盡快接種疫苗　有免疫系統問題病人需打第三針　

▲ 政府專家顧問袁國勇。（黃傑偉攝）

全球變種病毒肆虐，近日有不少人關注是否需要接種第3針新冠疫苗，衞生防護中心聯席科學委員會昨表示，接種第3劑的研究數據已出委員會將於9月開會討論。政府專家顧問袁國勇表示，接種疫苗後即使確診亦不會出現嚴重併發症，另指有免疫系統問題病人需要接種第三針疫苗。

袁國勇今早（17日）到灣仔帝盛酒店視察後表示，新冠疫苗對肺部的保護非常好，打針後即使確診亦不會出現嚴重併發症，且病毒量會迅速下降，認為每名市民均應盡快接種疫苗，以保護自己不會病發。

他又希望大家不要在著重於要有多少人接種了疫苗才可達至免疫屏障，並以美國及英國為例，指它們已有至少6成人已打針，其中長者接種率非常高，雖然兩地仍出現嚴重的爆發，惟其死亡率很低；相對起本港的情況，本港長者接種率低，認為市民只要沒有急性的免疫反應，都應該要接種疫苗，好讓邊境重新開放及放寬社交距離措施。

問及本港是否需要開始接種第3針新冠疫苗，袁則認為如有免疫系統問題，包括移植的病人、血癌、淋巴癌的病人或需接受第三針，至於長者應否接種第三針則需要有更多的數據。

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記者：郭詩詩