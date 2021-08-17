【言語欺凌】小一被老師笑「肥仔一號」拒返學　港媽批老師帶頭欺凌：轉校仍有陰影

▲ 港媽分享兒子小一時被老師取笑而帶來陰影的往事，勸其他家長要慎選學校。

新學年即將開始，本地小學陸續招收2022至23年小一新生。有家長昨日在Facebook專頁「家長Secrets」中發文，分享兒子小一時被老師取笑而帶來陰影的往事，勸其他家長要慎選學校。

遭老師取笑是肥仔

港媽在文中指，兒子今年升小四，小一時曾入讀荃灣一所與聯繫中學相鄰的小學。她原以為選到一所不錯的學校，怎料開學未夠3個月，兒子放學後出現異常舉動，不願進食晚餐及抗拒上學，令港媽感到奇怪，以為是開學未適應。直至某次接兒子放學，見他一上車便大哭起來，才驚覺事情不妥，細問之下發現與體育老師有關。

她指兒子小一時身高約135cm，體重22公斤，屬正常水平，然而因看上去比較「圓」，遭體育老師取笑是「肥仔一號」。兒子上體育課時熱身跑步速度較同學慢，老師禁止他喝水，指「再等你飲水都落堂」，又將身形較胖的同學分成一組，告訴他們「唔好拖累其他小朋友」。

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港媽曾就事件向班主任反映，認為體育老師此舉是「帶頭欺凌學生」，同學都跟着叫兒子做「肥仔一號」，希望老師停止改花名的行為。班主任跟體育老師了解過後，回應指「小朋友自己聽錯」，然而當詢問班上其他同學，他們都指花名出自體育老師之口。

轉校仍有陰影

除了改花名的行徑，港媽分享另一則令她感到氣憤的事件。某次兒子上體育課時跌倒擦傷腳，學校通知家長到校陪同小朋友看醫生。港媽趕到學校時，發現兒子獨自坐在樓梯口的椅子上，用紙巾按住傷口，「喊到成面眼淚鼻涕」。港媽指當時沒有校務處職員或老師陪同兒子，

傷口仲有沙，只係畀張紙巾佢自己按住個傷口，連最基本洗傷口都冇人做……

自意外之後，老師不讓兒子上體育課，向全班同學說「免得佢跌倒家長又投訴」，港媽再次向班主任反映事件，但最終不了了之。

港媽隨後決定為兒子轉校，兒子不再抗拒進食及上課，還加入田徑隊。令港媽驚訝的是，最近搬屋時在電梯大堂重遇體育老師，小朋友嚇得躲在爸爸身後，表示「好驚」。港媽慨嘆事隔幾年，被老師取笑的記憶仍然未能磨滅，為此感到心痛，亦勸其他家長要慎選學校，

入錯學校傷到小朋友，真係需要好多年時間先可以幫小朋友脫離陰影。

帖文引來家長熱議，不少家長認為老師行為過分：

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責任編輯：王明芳