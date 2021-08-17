【助同路人】波蘭標槍選手備戰5年抗癌後奪銀　拍賣奧運銀牌助病童做心臟手術：真正價值永存心中

▲ 波蘭標槍選手成功抗癌後奪銀，但為幫助病童籌錢做心臟手術，她甘願拍賣得來不易的銀牌。

奧運獎牌對運動員來說是十分珍貴的，惟波蘭一名標槍女選手在東京奧運奪得亞軍後，決定拍賣得來不易的銀牌，為美國一名病童籌錢做心臟手術。

▲ Maria Andrejczyk在社交媒體表示，已拍賣奧運銀牌，為病童籌款。（IG：Maria Andrejczyk）

綜合外媒報道，在今屆東京奧運，波蘭25歲標槍選手Maria Andrejczyk在女子標槍賽事奪得銀牌。她曾出戰2016年的里約奧運，當時僅以2cm的距離，與獎牌擦身而過。翌年她因肩傷缺席其他賽事，其後於2018年確診患骨癌。今年，她在東京奧運奪得亞軍後，十分開心、激動。

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惟事隔約一週，她在社交媒體表示，已把銀牌拍賣，以$44,000歐元（約$403,200港幣）出售，幫助美國一名急需做心臟手術的男病童，並直接交給對方。她在其facebook表示：「Miloszek有嚴重心臟病，需要做手術」，這名男童需要的資金約為$139,800港幣。

她的個人最佳成績是71.40米，在全球女子標槍紀錄排名第三。獎牌得來不易，Maria Andrejczyk卻選擇了拍賣為病童籌款。她表示：

這面獎牌真正的價值會永存心中。獎牌只是一個物件，但它對其他人或許有更大意義。這面銀牌可以拯救生命，而非放在儲物櫃積聚灰塵。這就是我決定拍賣它拯救孩子的原因。

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責任編輯：羅嘉欣