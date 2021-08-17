【性早熟】5歲男童聲如「老牛」突長出體毛　求醫揭生腦腫瘤：性早熟只是徵兆

▲ 兒科專科醫生徐梓筠，講解「性早熟」背後可能隱藏的病理因素。

孩子出現性早熟現象可能是一個警號。本港兒科專科醫生徐梓筠受訪表示，曾有家長帶著5歲多的兒子來求醫，男童出現變聲、長出體毛等明顯發育迹象，經檢查卻發現原來是腦內生腫瘤。徐醫生建議，女孩在8歲前胸部發育，男孩在9歲前睪丸漲大、聲線變得低沉，就應儘早求診找出成因。

▲ 兒科專科醫生徐梓筠。（李凱健攝）

小朋友發育有早有遲，但正常男孩的發育年齡在9至14歲，而女孩在8至13歲之間。倘若早過此階段出現第二性徵發育，便有機會是性早熟。

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徐梓筠醫生稱，性早熟不會帶來即時副作用，也沒有生命危險。過去雖有研究指出，兒童性早熟會增加孩子長大時罹患乳癌、婦科病及子宮增生的機率，但其實癌症或婦女病很常見，未必與性早熟有關：

性早熟在7、8歲發生，到患上婦科病時可能已20、30多歲，始終隔了一段時間，10多年間也可能出現很多因素，令身體容易產生這種病變。

儘管如此，徐醫生仍建議倘若孩子出現性早熟，就應及早求醫。原因主要分為3方面：

第一是看背後是否有病理原因，會否是生腫瘤或有外來因素影響。

另外，性早熟也可影響孩子身高發展。當步入青春期，發育荷爾蒙會令骨骼生長板加速生長，同時激素亦會使骨骼、軟骨板及生長板等提早鈣化及閉合。而生長板一旦閉合，孩子的身高就會「定型」，所以青春期一結束，無論用甚麼方法也不能令小朋友再增高。

至於第三個原因，是心理健康因素。徐醫生表示，孩子無論在小學或中學階段也喜歡比較，許多時會覺得自己身形跟對方不一樣，就會令情緒有改變，出現焦慮及壓力，所以家長也應多加留意，不要忽視。

「性早熟」或是生腫瘤一個徵兆

徐醫生分享，一個5歲多的男孩因半邊身郁動得不太好，媽媽於是帶他來求診，一做全身檢查後，才發現男孩的聲音如「老牛」、下陰出現體毛，甚至連陰莖及睪丸也有漲大迹象。徐醫生感到事有蹺蹊，除了為男孩抽血之外，也有安排影像素描，一照腦部即發現原來男孩的腦內有腫瘤。

徐醫生表示，要判斷是否性早熟，最常見的檢查是抽血、照X光檢測骨齡，女生也可做盆腔超聲波檢查。倘若擔心是腦部有腫瘤，就會另外安排孩子進行腦部影像素描：

8歲前女生有胸部發育，男生9歲前睪丸漲大、聲線變得低沉，這些情況建議盡早求診。當然有時可以是正常，但亦有不少個案背後是有原因，因此要及早找出來並治療。

導致性早熟的成因眾多，當中可以是沒有特別原因的原發性性早熟，有時留意患者身邊出現的一些環境因素，就可能已改善情形。但假如是周邊器官由於不明原因，提早釋放雄性賀爾蒙或雌性賀爾蒙，以及皮質醇而出現性早熟，就要尋找背後可能隱藏著的病理因素：

要先找出性早熟背後原因，如果是生腫瘤，性早熟反而只是生腫瘤一個徵兆。我們要先處理腫瘤，性早熟的發育問題就會得以解決。

除了一些病理性因素如囊腫或腫瘤之外，還有部分誘因可致性早熟：

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記者：陳昊淋