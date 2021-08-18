【Staycation】千禧新世界夥法國嬌蘭推住宿優惠　可用消費券每房送$1,440嬌蘭禮品2份

▲ 千禧新世界香港酒店與法國嬌蘭合作『「美」夢成真』住宿禮遇。(酒店提供)

千禧新世界香港酒店和法國嬌蘭合作推出呵護身心的『「美」夢成真』住宿套餐，可以高達6折房價優惠入住全新裝修的尊尚客房或套房，並享法國嬌蘭獨家禮品、免費自助早餐及精彩聚賢薈專享禮遇，適用於即日至9月30日期間之住宿。

此住宿套餐可享高達6折及8折最優惠房價，分別預訂任何一間時尚舒適的尊尚客房及套房，每房每晚由$1,410起。位於行政樓層的尊尚客房及套房剛全面完成裝潢，設計以淺木色調及大地色系為主。落地窗戶寬大敞亮，帶來充裕的自然光。客房及套房更增設Dyson風筒及Type C快速充電接口等設施。

▲ Café East 自助早餐選擇多多。(酒店提供)

每間客房將獲贈總值$1,440的法國嬌蘭禮品套裝兩份，當中包括皇牌產品如殿級蜂皇精華爽膚水（40ml）、殿級蜂皇緊緻晚霜（5ml）、以及AQUA ALLEGORIA 花草水語淡香氛（1ml）兩件。每份套裝另有一封禮品換領信讓貴客於K11 MUSEA享用殿級蜂皇手部護理服務及換領殿級蜂皇祛紋眼霜禮品；數量有限，送完即止。

住客亦可親臨酒店頂層的行政酒廊，俯瞰維多利亞港海景，並享其他聚賢薈尊尚禮遇如迎賓水果、個人化住房及退房登記服務、Café East 自助早餐、聚賢薈全天候供應之美點及傍晚雞尾酒、免費享用迷你酒吧內的非酒精飲品 （不設補充）、延遲退房至下午三時（視乎房間供應情況而定）及酒店的餐廳、酒吧和客房送餐服務8折優惠（現有嘗薈會員或登記入住時註冊為嘗薈餐飲會員可享獲餐飲75折優惠）。

▲ 可以高達6折房價優惠入住全新裝修的尊尚客房或套房。(酒店提供)

此外，住客將獲贈三張價值$100的電子購物券，適用於K11 Art Mall的指定美容及時裝商戶。另有三個K11 MUSEA尊享優惠包括Nature Discovery Park 自然導賞之旅二人入場門票連簡單園區介紹、共1.5小時在園區範圍遊覽及每位一杯有機花茶（總值$300）、Donut Café$10折扣及Donut Store$50元扣優惠（分別適用於單次消費滿$30及$200或以上）。

酒店現接受賓客以支付寶、Tap & Go及微信支付三種電子支付工具付款。隨著香港特別行政區政府推出$5000電子消費券計劃，賓客只需提前於酒店網頁進行預訂並以信用卡作全數擔保，即可於酒店付款時使用政府消費券。以上所有價目須另收加一服務費。

查詢或預訂 2313 4305

記者：郭秀芳