【尚氣】陳法拉低胸大露背晚裝現身首映禮　苦練武功數月闖荷里活

▲ 陳法拉出席《尚氣與十環幫傳奇》美國首映禮。

Marvel首套由華裔人士當主角的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),在今日(8月17日)於美國洛杉磯舉行全球首映禮。男女主角劉思慕、Awkwafina現身外,陳法拉亦有出席首映。

法拉以一身粉紅色低胸及大露背晚裝現身紅地毯,豔光四射。她在片中演文武(梁朝偉飾)的妻子,亦即是尚氣(劉思慕飾)的媽媽。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

法拉演尚氣母親

法拉接受現場主持訪問表示,該片在兩年前拍攝,是她首次演媽媽角色,在現實後來自己亦成為母親。

她並透露拍攝前花了數個月去訓練:「當時訓練很辛苦。」並呼籲大家入戲院捧場。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

劉思慕感振奮

至於加拿大華裔的男主角劉思慕受訪稱,穿上超級英雄戲服時百感交集,因為一直從沒有看過亞裔的超級英雄,他希望現在亞裔小孩子看到此片能找到身份認同。

女主角Awkwafina受稱,十分高興今次能與曾在《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)合作的楊紫瓊再同場演出,二人收工後更相約一起去玩。

同場加映:呂爵安陳欣妍專訪