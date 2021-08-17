【尚氣】陳法拉低胸大露背晚裝現身首映禮　苦練武功數月闖荷里活

▲ 陳法拉出席《尚氣與十環幫傳奇》美國首映禮。

Marvel首套由華裔人士當主角的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），在今日（8月17日）於美國洛杉磯舉行全球首映禮。男女主角劉思慕、Awkwafina現身外，陳法拉亦有出席首映。

法拉以一身粉紅色低胸及大露背晚裝現身紅地毯，豔光四射。她在片中演文武（梁朝偉飾）的妻子，亦即是尚氣（劉思慕飾）的媽媽。

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法拉演尚氣母親

法拉接受現場主持訪問表示，該片在兩年前拍攝，是她首次演媽媽角色，在現實後來自己亦成為母親。

她並透露拍攝前花了數個月去訓練：「當時訓練很辛苦。」並呼籲大家入戲院捧場。

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劉思慕感振奮

至於加拿大華裔的男主角劉思慕受訪稱，穿上超級英雄戲服時百感交集，因為一直從沒有看過亞裔的超級英雄，他希望現在亞裔小孩子看到此片能找到身份認同。

女主角Awkwafina受稱，十分高興今次能與曾在《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）合作的楊紫瓊再同場演出，二人收工後更相約一起去玩。

同場加映：呂爵安陳欣妍專訪