【罪有應得】戀童癖性侵犯被化學閹割感疼痛　求寬恕別再打針：我已沒有生理反應

▲ 戀童癖性侵犯被化學閹割後悔，痛哭求寬恕。

戀童癖性侵犯犯案後為孩童留下一生陰影，理應接受懲治。在哈薩克，只要性侵兒童被定罪，犯罪者就必須接受化學閹割。有接受過化學閹割的性侵犯日前接受電視節目訪問，剖白接受化學閹割後的生理反應和感受，一邊有人求寬恕，另一邊有人痛批化學閹割是「野蠻」的。

據《每日郵報》報道，哈薩克於2016年起，對所有戀童癖性侵犯定下嚴厲法律，並通過化學閹割等相關法案。只要性侵兒童被定罪，犯罪者必須定期接受化學閹割，出獄後也要繼續注射。

▲ 有戀童癖者求取消化學閹割。

有性侵犯接受訪問時指，第一次接受化學閹割後，感到非常疼痛，希望可停止這個「野蠻」的程序。另一名戀童癖者表示，他知道化學閹割會對身體有害，有損將來健康。有人又懇求原諒：

我很抱歉犯下了這樣的罪行。希望通過我的例子，告訴大家別犯同樣的罪。我求那些給我化學閹割的人，取消你的決定。我仍然非常年輕。

▲ 罪犯接受化學閹割。

一名服刑15年，至今接受過3次注射的性侵犯Marat表示，化學閹割有損男性健康，自己需要性生活，但下體已經沒有生理反應。

為什麼要化學閹割我？我承認我有罪，但我想活下去。我仍然有家庭，有子女。

據悉，哈薩克推行化學閹割這強硬的方法後，襲擊兒童的罪行少了15%。另外，戀童癖性侵犯出獄後，當局會公開罪犯出獄後照片、姓名及地址。

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責任編輯：羅嘉欣