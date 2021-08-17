  • 32°C
香港時間 : 2021817日 (週二) 13:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【罪有應得】戀童癖性侵犯被化學閹割感疼痛　求寬恕別再打針：我已沒有生理反應

健康 13:19 2021/08/17

分享：

熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

戀童癖性侵犯被化學閹割後悔，痛哭求寬恕。

戀童癖性侵犯犯案後為孩童留下一生陰影，理應接受懲治。在哈薩克，只要性侵兒童被定罪，犯罪者就必須接受化學閹割。有接受過化學閹割的性侵犯日前接受電視節目訪問，剖白接受化學閹割後的生理反應和感受，一邊有人求寬恕，另一邊有人痛批化學閹割是「野蠻」的。

《每日郵報》報道，哈薩克於2016年起，對所有戀童癖性侵犯定下嚴厲法律，並通過化學閹割等相關法案。只要性侵兒童被定罪，犯罪者必須定期接受化學閹割，出獄後也要繼續注射。

有戀童癖者求取消化學閹割。

有性侵犯接受訪問時指，第一次接受化學閹割後，感到非常疼痛，希望可停止這個「野蠻」的程序。另一名戀童癖者表示，他知道化學閹割會對身體有害，有損將來健康。有人又懇求原諒：

我很抱歉犯下了這樣的罪行。希望通過我的例子，告訴大家別犯同樣的罪。我求那些給我化學閹割的人，取消你的決定。我仍然非常年輕。

罪犯接受化學閹割。

一名服刑15年，至今接受過3次注射的性侵犯Marat表示，化學閹割有損男性健康，自己需要性生活，但下體已經沒有生理反應。

為什麼要化學閹割我？我承認我有罪，但我想活下去。我仍然有家庭，有子女。

據悉，哈薩克推行化學閹割這強硬的方法後，襲擊兒童的罪行少了15%。另外，戀童癖性侵犯出獄後，當局會公開罪犯出獄後照片、姓名及地址。

同場加映：

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【迷姦藥】18歲少女夜店飲酒被下藥險遭撿屍　少女自述恐怖4小時：頭腦清醒但全身僵硬
12:21 2021/08/09
【迷姦藥】18歲少女夜店飲酒被下藥險遭撿屍　少女自述恐怖4小時：頭腦清醒但全身僵硬
【一滴迷暈】内地出現「聽話水」一滴令人昏迷　多名女性被性侵對過程一無所知
14:08 2020/06/28
【一滴迷暈】内地出現「聽話水」一滴令人昏迷　多名女性被性侵對過程一無所知
【趙斗淳事件】性侵女童變態犯趙斗淳本周出獄　獄友揭性慾強盛1小時輕鬆做千下掌上壓
11:42 2020/12/08
【趙斗淳事件】性侵女童變態犯趙斗淳本周出獄　獄友揭性慾強盛1小時輕鬆做千下掌上壓

你可能感興趣

【迷姦藥】18歲少女夜店飲酒被下藥險遭撿屍　少女自述恐怖4小時：頭腦清醒但全身僵硬
12:21 2021/08/09
【迷姦藥】18歲少女夜店飲酒被下藥險遭撿屍　少女自述恐怖4小時：頭腦清醒但全身僵硬
【一滴迷暈】内地出現「聽話水」一滴令人昏迷　多名女性被性侵對過程一無所知
14:08 2020/06/28
【一滴迷暈】内地出現「聽話水」一滴令人昏迷　多名女性被性侵對過程一無所知
【趙斗淳事件】性侵女童變態犯趙斗淳本周出獄　獄友揭性慾強盛1小時輕鬆做千下掌上壓
11:42 2020/12/08
【趙斗淳事件】性侵女童變態犯趙斗淳本周出獄　獄友揭性慾強盛1小時輕鬆做千下掌上壓
健康問題 性罪行 性騷擾 罪行 生理

最高瀏覽

【英雄本色】74歲狄龍驚傳浴室昏厥送院　譚俊彥親回父親病危傳聞
16:20 2021/08/16
【英雄本色】74歲狄龍驚傳浴室昏厥送院　譚俊彥親回父親病危傳聞
【星二代學校】李元元入讀天主教幼稚園K1　Lucy試完校服爆喊：我好想返學
17:19 2021/08/16
【星二代學校】李元元入讀天主教幼稚園K1　Lucy試完校服爆喊：我好想返學
【阿富汗局勢】塔利班攻佔阿富汗首都奪權在即　12歲女童被迫做戰利品作性奴
13:19 2021/08/16
【阿富汗局勢】塔利班攻佔阿富汗首都奪權在即　12歲女童被迫做戰利品作性奴