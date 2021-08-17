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【三代同堂】爸爸與鄭嘉穎同月生日全家慶祝　陳凱琳1歲細仔隔代遺傳似公公

育兒經 13:45 2021/08/17

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陳凱琳為爸爸和老公鄭嘉穎搞生日會，席間1歲細仔的可愛樣搶晒鏡。

29歲港姐冠軍陳凱琳（Grace）與52歲鄭嘉穎於2018年結婚後，迅速兩年抱兩，Grace減少幕前演出專心做媽媽，並經常搞家庭活動維繫三代情。Grace昨日（17日）為8月生日的老公和爸爸舉行生日派對，但最吸睛的卻是1歲細仔，眼大大的他與公公竟然好似樣！

陳凱琳與鄭嘉穎一家四口好溫馨。（IG圖片）

鄭嘉穎與外父同屬8月壽星，昨日二人一齊慶祝，Grace在IG分享了多張溫馨家庭照，三代同堂好齊人，一對寶貝仔2歲半的鄭承悅（Rafael）和1歲的鄭承亮（Yannick）玩得好開心，Yannick有張大頭照眼仔碌碌非常可愛，不少網民更留言指Yannick個樣似公公，原來有隔代遺傳。

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Grace留言感謝爸爸與老公，是她生命中最重要的兩個男人。

感謝我的爸爸，一直以身教向我展示如何做一個有組織、負責任、支持子女的父母，多謝你成為我的好榜樣。

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至於她對老公鄭嘉穎以「baaaabe」稱呼，多謝老公成為她的心靈伴侶，「你填補了我的缺陷，在我最需要的時候給我理性的聲音，感謝你令我明白甚麼叫勇氣，還要多謝你做一個有趣的爸爸。祝兩位壽星幸福安康！」

陳凱琳的龍鳳胎弟弟Derek（左二），早前成為人夫。（IG圖片）

媽媽為3子女外表解畫

陳凱琳上有1姊下有1弟，家姐叫Joyce，龍鳳胎弟弟叫Derek，父母與Joyce的外貌是中國人，但Grace與Derek的外表卻像混血兒。陳凱琳媽媽Connie曾上電台節目為子女的外貌解畫。

Grace與Derek出生時與大家姐一樣非常白淨，但突然在14、15歲時眼變大、臉變尖，阿仔更多了鬚根，可能我的媽媽是馬來西亞人，擁有亞裔容貌，他又喜歡戶外活動，又或是加拿大的食物有很多荷爾蒙。

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由於3姊弟的外貌不同，Connie曾問大女會否因妹妹較漂亮而介懷，Joyce直言不會，因為Grace始終是她的妹妹，每個人都靚，只是角度不同，其他人不應用外貌去分裂他們的感情，否則她會將話題終止。

同場加映︰批評對方父母是夫婦爭吵大忌　鼓勵可令「豬隊友」變「神隊友」

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責任編輯︰王明芳

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