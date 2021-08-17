【消費券優惠】$2,000買盡4大名牌家電攻略　有獎遊戲額外賺多$1,000禮券

▲ $2000買盡4大名牌家電。(圖片由Vidal Sassoon提供)

第一期的消費券經已派發，要滿足一家大細，即看看如何善用$2,000購入各式名牌人氣家電，包括Vidal Sassoon美髮電器產品、Cuisinart專業級廚房電器等。同時，有機會額外獲贈$1,000禮券或半島酒店雙人下午茶等消費券禮遇。

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入手4大名牌家電

Vidal Sassoon沙宣新推「沙宣Moistwrap™等離子水膜系列」，採用等離子水膜護髮技術，能夠滋潤秀髮；加上獨特的「空氣聚流通道」，將空氣中更多水分帶給頭髮！

法國Babyliss的專業美髮造型電器產品，當中「微控加熱無線頭髮造型器」結合微秒加熱技術和無線操作的造型器，讓你在家打造出髮廊級造型。

美國第一廚房家電品牌Cuisinart的食物處理器推出後，迅即成廚房好幫手。現已進化成無線版本，包括無線專業級手提式攪拌機和無線攪拌機等，減少煮食工序。

美國最大個人護理電器製造商Conair提供全面家庭健康產品及美容產品，手提式蒸氣掛熨機採用先進除味除垢蒸熨技術，有效去除衣物異味，有效殺菌達99%。

至抵買法$2,000買齊3樣名牌

買法一：免夾單免補錢即買３件電器

VS等離子水膜護髮風筒VSP-1200PIH （建議零售價$699）+VS等離子水膜兩用造型器VSP-3290PIH（建議零售價$699）+ Conair醫院專業級電子探熱槍熱槍ITH93（建議零售價$499）= $1,897

買法二：補貼$696入手更多元化家電

BaByliss粉紅色直髮器2498H（建議零售價$899）+Cuisinart無線專業級手提式攪拌機RHB100U（建議零售價$999）+Conair手提式蒸氣掛熨機CGS38H（建議零售價$798）=$2696

有獎遊戲：額外賺多$1,000

由8月13日至9月13日，以AlipayHK、八達通、Tap & Go或WeChat Pay於零售商消費券購買這些品牌的任何產品，憑電子購物單據，即可參與Facebook有獎遊戲，有機會贏走豐富禮品。詳情如下：

品牌 禮品 了解更多 零售商 VidalSassoon $1,000超市禮券。 按此 Fortress、Logon、Citistore、SOGO、Suning、Aeon、JHC、Gilman Cuisinart 半島酒店經典二人下午茶禮券。 按此 SOGO、Fortress、Citistore、GilmanBa Babyliss 專業理髮護理療程禮券（價值$1,000） 按此 SOGO、Fortress、Citistore、Aeon、Gilman Conair $1,000 家品電器禮券 按此 Fortress、Citistore、Aeon、Suning、Gilman

同場加映：90後少女親授港產風燒賣連蒸籠蛋糕【下一頁】

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責任編緝：張懿慧