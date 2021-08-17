【MIRROR X ERROR星蹤】為Stanley慶生睇《力圖打排球》　與Ian+AK+Lokman見面換偶像產品

兩大人氣男團MIRROR和ERROR於本周有不少活動，當中包括姜濤、阿Dee、Ian、AK、Lokman、Stanley等、各位鏡粉及404已準備迎接嗎？

【MIRROR成員】姜濤落實跟柳應廷齊闖影壇 Jer預告改髮型跟毛舜筠合作

與Ian、AK、Lokman見面

運動品牌adidas將於8月19至 22日於尖沙咀海港城設置「adidas 4DFWD體驗區」，邀得MIRROR成員陳卓賢（Ian）、江𤒹生（Anson Kong）及楊樂文（Lokman）於8月19日下午2時前來一同見證。

【MIRROR成員】網民發現教主7年前街舞比賽片 神徒激讚19歲青澀Anson Lo：舞台皇者

Stanley FC生日活動

MIRROR成員邱士縉（Stanley）於8月20日生日，Stanley的Fans Club準備了一連串活動與一眾TeamStanley一同慶祝。FC將於8月20至22日在銅鑼灣舉行《STANLEY 29+2: PlayXhibtion》 ，讓已報名的TeamStanley可大玩遊戲嬴取奬品，據悉名額已滿。

力圖打排球

ViuTV將於8月22日在旺角麥花臣舉行《力圖打排球》，找來「家瑜」鄧麗欣（Stephy）領軍「力圖隊」，迎戰陳宇琛率領的「ERROR隊」，《男排女將》一眾演員屆時將會現身上演排球表演賽。

Ian廣告

MIRROR成員陳卓賢（Ian）獲邀為菲仕蘭（香港）有限公司（「菲仕蘭香港」）旗下品牌黑白代言，Ian除了為品牌拍攝短片外，一系列大型應援廣告會於本月登場，包括鏡仔首架車身內外全包廣告及穿梭港九巴士專線、近 25 米的大型港鐵站廣告等，Hellosss更有機會換取Ian簽名海報。

換取Edan新戲戲票

圓方（Elements）推出消費餐飲電子禮券並適用多間餐廳，而PREMIERE CINEMAS電影禮券則適用MIRROR成員呂爵安（Edan）首度聲演的《反轉方舟動物園》、影帝梁朝偉主演的《尚氣與十環幫傳奇》等。此外，商場亦推出其他消費優惠及免費泊車優惠。

同場加映：呂爵安+陳欣妍專訪