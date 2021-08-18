【警隊招募】　第二次警察招募體驗日月底舉行　警方指本年度投考人數漸趨平穩但存不確定性

▲ 警隊將於本月29日在警察學院舉行第二次「警察招募．體驗日」，體驗日設一系列活動讓參加者體驗遴選程序、警察學院訓練及了解習督察或學警畢業後的工作。（右至左）：警察人事部招募組警司陳純青、警員Mona（化名）、警員阿肥（化名）、招募者並將成為警員阿熙。（曾耀輝）

2019年發生社會事件後，警隊招募人數大減3成，至2021年續步回穩。警隊人事部招募組警司陳純青表示，今年度整體投考數字保持平穩，而今年上半年獲招募人數對比去年下半年增長5成，反映投考者更有決心加入警隊，比以往水準更高，準備更充足。

為招募更多有心之士加入警隊，警隊將於本月29日在黃竹坑警察學院舉行第二次體驗日，透過一系列活動讓參加者體驗遴選程序、警察學院訓練及了解部門工作，亦可即場報名及參加部分遴選。警察招募組亦將在本周六（21日）晚上7時，首次在社交平台推出「警募直播」，首集會由警務處處長蕭澤頤即場解答有意投考者問題，分享警務人員投考至畢業的經歷。

即看首次警察招募體驗日情況：

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【警隊招募】警方首辦招募體驗日約2,000人報名 冀藉活動消除投考者疑慮。詳情即看：【下一頁】

【警隊招募】警察招募體驗日周日即場投考 黃竹坑學院首舉行。詳情即看：【下一頁】

警隊本財政年度計劃招募195名見習督察及1,350個警員。警方透露，首半年成功招募92名督察及287名警員共479人，比去年下半年獲招募人數上升近5成。

▲ 警隊人事部招募組警司陳純青承認，在招募警隊的數字上看到不確定性。（曾耀輝攝）

警隊人事部招募組警司陳純青指，其數字反映投考者更有決心加入警隊，投考準備做得更為充足。他續指，警隊去年下半年推出新招募策略，包括「有心不怕遲」、「警察招募．體驗日」等，成功吸引更多有水準的人士投考警隊。

觀察到投考者對警務知識的理解及體能測試的準備比以往更好。

香港國安法自去年實施以來，香港社會秩序已恢復穩定，惟零聲暴力依然持續，其中在上月1日更出現「孤狼式」襲擊，有警員在鬧市遇襲受傷，加上近年亦破獲爆炸品案，警方的工作變得更為艱鉅，同時亦令投考警隊的市民難免產生動搖。陳純青表示，縱使警方2020年成功止暴制亂，市面漸趨和平，但承認在招募警隊的數字上看到不確定性。

由於出現「孤狼式」恐襲等案件，令人覺得警方的工作挑戰很大，有投考者更因此擔心做警察或會為自己及其家人帶來影響，故警隊在投考數字上保持不確定性的預計。

他亦表示，坊間年頭有機構進行調查，調查顯示年輕人選擇工作興趣與以往有別，加上本地勞動人口下跌，所以需要競爭人才；又提到大部分紀律部隊面對相同情況，所以不能獨善其身。

近年香港全面落實「愛國者治港」，陳純青指警隊去年成立國家安全處，承擔維護國家安全重責，強調在遴選程序時會測試到投考者對愛國愛港方面的決心。

警隊加強招募 8月底再舉行招募體驗日

警隊將於本月29日在警察學院舉行第二次「警察招募．體驗日」，體驗日設一系列活動讓參加者體驗遴選程序、警察學院訓練及了解習督察或學警畢業後的工作。

▲ 警隊將於本月29日在警察學院舉行第二次「警察招募．體驗日」，體驗日設一系列活動讓參加者體驗遴選程序、警察學院訓練及了解習督察或學警畢業後的工作。（警隊網站）

體驗日有四大焦點活動，包括見習督察及警員投考工作坊、參觀見習督察及學警的訓練裝備及設施、警隊部門展覽等。陳純青表示，參考上次體驗日參加者的意見後並進行檢討後，決定體驗日將集中在投考者，讓他們了解由投考至從學堂畢業後工作首兩年的工作。他亦表示，今年五月警察招募體驗日有約450人即場報名投考，現時投考程序已在進行中，而今次警察招募體驗日亦同樣設有即場報名投考及參加部份遴選。

另外，為解答市民及有意投考者一連串加入警隊的問題，警察招募組推出直播節目「警募直播」，在警隊社交平台包括Facebook及YouTube上播放。陳純青表示，冀透過輕鬆貼地的手法與年青人互動，展現正面警察形象，從而吸引更多人才；同時向公眾提供在遴選過程上指導和講解常見錯誤， 以及講解更多關於警務工作、招募和職業前景。

他預告，首集「警募直播」將會在本周六（21日）晚上7時於警隊Facebook及Youtube首播，警務處處長蕭澤頤更為首集嘉賓解答市民及有意投考者的問題，同場亦有其他警務人員協助解答問題。

▲ 首集「警募直播」將會在本周六（21日）晚上7時於警隊Facebook及Youtube首播，警務處處長蕭澤頤為首集嘉賓。（警方提供）

重視本地運動員 警隊歡迎運動員加入警隊

適逢東京奧運完結，港隊成績令人震奮外，社會亦關注運動員退役後的發展。陳純青表示，現時警隊有逾 60 名前港隊代表成員；又指警隊一直重視本地運動員，包括設「警隊推動精英運動員參與計劃」與退役或將退役的精英運動員雙向溝通及交流，一方面為警務人員提升運動水平，同時若對方有興趣加入警隊，警方亦會提供幫助，包括設工作坊講解投考留意事項等。

招募體驗即場投考者：現場氛圍好

▲ 阿熙（化名）表示，警察招募體驗日氛圍很好，感受到在場人士保護香港的決心。（曾耀輝攝）

參加首次警察招募體驗日時即場投考、並於近日通過招聘及即將加入警隊成為警員的阿熙（化名）表示，體驗日是一個很好的機會了解警隊工作，更有機會可以即場投考。他指，體驗日最能幫助他投考的活動是警隊部門展覽，因為可以親身接觸及裝備，同時可以聽到現職警員的介紹外，對方亦細心解答自己的問題，在警務知識方面有所提升。

他續指，現場氛圍很好，感受到警隊及參加者一心一意保護香港，故即場投考。

體能有限意志無限

投考督察及警員須通過體能測試，而成功入學堂後亦需要一連串的體能訓練及通過測試，才可以畢業成為一名警察。去年學堂畢業成為「新紮師兄」的阿肥，講述當年學堂體能訓練時要比其他人更為努力，但透過自己的努力，堅持節制，加上學堂的體能教練及同學的支持下，最終24周學堂畢業時大減20磅成為警員。

▲ 去年學堂畢業成為「新紮師兄」的阿肥（右）表示，「體能有限，意志無限」，感激旁人的幫助，讓他成功成為警察，為香港服務。（曾耀輝攝）

加入學堂前任職送貨員的阿肥（26歲），體型人如其名身形較為龐大，去年學堂畢業後便任職油麻地軍裝軍裝巡邏警員。少時候已想成為警察的他憶述，學堂有不同的課程及訓練，包括體能、警務知識等不同範疇，而自己在體能方面有較大困難，入學堂前的體重達200多磅，所以需要比其他人付出更多的努力，「別人在休息的時間，自己會繼續跑圈減磅」。

阿肥自言愛吃甜食，受訓期間更自我節制，「朱古力一粒都沒有吃」。此外，他食飯方面亦有秘訣：

會用熱手沖走食物表面的汁及油分，避免吸收太多。

除了個人努力堅持，同行的夥伴亦是推動力之一。阿肥表示，慶幸自己有一班好同學，不斷鞭策自己，晚上休息期間會陪伴自己做訓練及體能，並不時提醒及鼓勵他。此外，阿肥指學堂有體能教官按自己的情況給予特定的訓練，形容他們非常專業。

對比進入學堂之前，如今的他體重約180磅。他以「體能有限，意志無限」作為總結，感激旁人的幫助，讓他成功成為警察，為香港服務。

體能有限，意志無限。

加入警隊13年 警員Mona：警隊多元化有挑戰

中七畢業後便加入警隊的Mona分享學堂畢業後的經歷，自言較好動及怕沉悶的她表示，警隊工作多元化及有挑戰。她曾任職不同部門，而令她最為難忘的是在雜項調查小隊（MESU）工作。

▲ Mona（化名）加入警隊13年，希望協助年輕人加入警隊。（曾耀輝攝）

工作要處理不同的死亡案件，負責通知死者家屬，當時覺得生命很無常，所以更珍惜自己的生命。

當時亦需要進行輔導的工作，安慰死者及處理部分死者身後事。

現時回到警隊招募組的她表示，招募組是她感到最有滿足感的部門。她指，自己曾經參加少年警訊，報考警隊時有幸得到協助下，首次投考便成功加入警隊，故希望協助現時年輕人加入警隊。

警察招募‧體驗日 –「守城‧搜承」

日期︰2021年8月29日

地點︰黃竹坑香港警察學院

活動時段︰上午9時至下午1時、下午2時至6時

焦點活動︰投考工作坊、警隊部門展覽、體能測試工作坊等

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記者：曾卓鋒