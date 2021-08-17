【IGCSE放榜】耀中IGCSE狀元靠睇科學教育影片減壓　盼赴美讀天體物理學研太空探測儀

國際普通中學教育文憑考試（IGCSE）上周放榜，香港耀中國際學校公布，該校有5人考獲「10A」或以上佳績，其中姚皓霖更考獲全科「10A*」，成為應屆IGCSE狀元。姚同學分享其學習心得是寓學習於娛樂，例如空餘時會上網觀看科學教育短片減壓。

有別於大部分有意從醫的港產狀元，姚同學曾參與多間大學的天文及工程學課程，受到一班志同道合的受朋友啟發，他盼於完成國際文憑大學預科（IB）課程後，到美國升讀天體物理學（Astrophysics），為未來從事太空探測科學儀器的研究工作做好準備。

盼赴美讀天體物理學 投身太空探測科學儀器研究工作

姚同學畢業於本地小學，其後於2017年入讀耀中，他在IGCSE選修英文（第一語言）、中文（第二語言）、數學、環球視野、物理、化學、生物、電腦科學及地理，向來成績優異的他曾獲頒耀中「整體學術成績」獎學金。

對於疫情下學習，他指平日的實體課變成網課，會受家人使用網絡而影響，當學校安排同學可回校上課，他便會盡可能回校、使自己更專心，而物理科和電腦科等科目教學進度受阻，他亦會跟朋友相約預習。

他分享最有效的學習方法，是將學習融合於娛樂之中，舉例如空餘時會在YouTube收看科學教育短片，甚至會透過觀看有關短片來減壓、充電，他說：

這個方式能夠讓重溫這些概念更富趣味，不再是一件苦差事。

他亦會透過向同學說明學習內容，從而梳理相關概念，「我不但可以協助他們更深入了解課題，我也可以透過另一種方式整理課堂重點，以深入淺出的方式演繹艱深課題。」他形容，學習既富意義亦十分有趣，當他知道身邊的同學正不懈學習，亦會推動他盡自己所能，努力向前。

曾參加大學天文學及工程學課程 受志同道合朋友啟發為目標奮鬥

至於姚同學為何有志踏上太空科研之路？他說，過去課餘時間曾參加多間大學舉辦的課程，包括香港中文大學的天文學課程，以及由香港科技大學的工程學課程，他說：

在這些課堂期間，我遇上很多擁有共同興趣的朋友，我們經常交流學術話題，他們的出現亦啟發我探索更多，為目標而奮鬥。

他亦分享自己喜愛的著作，說：

我希望能夠於海外進修天體物理學，為未來從事太空探測科學儀器的研究工作做好準備。如果你曾讀過Alan Stern及David Grinspoon合著的《Chasing New Horizons》，相信你會明白我的意思。

耀中國際學校今年有100人參與應屆IGCSE考試，校方公布，其中5人考獲「10A」或以上成績，18人獲得「9A」佳績，整體54%考生考獲A*至A級成績；89%獲頒「優等」或「良等」文憑，兩者各佔51人及38人。

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記者：馮琪雅