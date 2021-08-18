【港媽創業】港媽厭倦ＯL刻板生涯無Me Time　創業賣手製合桃千層餅獲濶太青睞

▲ Katrina創業賣手製合桃千層餅，吸引濶太如甘比等也幫襯。

烘焙網店愈開愈多，但能突圍而出的，都必須有一款特別的招牌貨，Mille HK獨沽一味以自家手製合桃千層餅作主題，短短數月已打出名堂，吸引了甘比、徐濠縈等濶太青睞，老闆凌麗虹(Katrina) 自言都是意料之外。

▲ 原味合桃千層餅 ($350)：賣相如港式拿破崙差不多，但其酥脆和合桃的美味更勝一籌。(被訪者提供)

凌麗虹創業的緣起和很多追夢者大同小異，都是因厭倦了打工仔的刻板生活，憑著喜歡烘焙的興趣，想嘗試一下創業的滋味。「本來學整甜品都是閒餘用來減壓，但上一份工的壓力實在太大，兼且工作時間太長，空不出一點私人時間。」她苦笑地說，不想40未到已成爛茶渣。

打工學整餅

說到年紀，實在完全看不出她竟是三孩之母，難怪她更不想賣身給工作。Katrina不諱言，好彩有丈夫支持，可以讓她自由發展。辭職後，她四出去餅店打工偷師，由低做起，學習如何營運一間烘焙店，從中搜集了各種烘焙材料的供應等。「這些日子都辛苦架，不過是自己喜歡的事又不會計較。」

她知道要開一間實體餅店成本太高，風險也大。「左計右計都是先以網店嘗試下會划算些。那時學識整很多款式的西餅糕點，但特別喜歡整千層酥，加上又是自己愛吃，所以特別愛鑽研整這款餅。」她傻笑道。

經她刻意研究下，給她創製了現時這款合桃千層餅，外型如坊間舊式餅店的合桃拿破崙，不經意地滲著點點本土情懷。

▲ 面層及底層的酥皮，需要早一天就要混合好麵粉，然後壓平放置冷藏。(黃建輝攝)

用料精挑細選

「我學的是法式千層酥的方法，即是傳統三層酥皮夾著兩層奶油那種。但不想依循，想有自己的創意，便想起小時候吃過港式餅店的那種合桃拿破崙餅，心念一轉不如將兩者結合。不做法式酥皮，面層做港式一塊實淨的酥皮，不需用太多法式忌廉，切起來會利落，亦會存放得長時間一點。」她解釋。

決定好店子招牌餅後，便起行去找工場，置爐具、做包裝、找供應商等。自言有點執著的她，用料當然講究，雞蛋用美國的、麵粉用日本的、朱古力及忌廉用法國的，牛油也用法國 Isigny Ste Mere 產地認證的。

「合桃我也試過許多款，最後都是揀了大大粒又香口的美國貨。」她說。

▲ 合桃專挑美國貨，因大大粒又夠香，品質佳。(黃建輝攝)

做法工序繁複

暫時店子只供應3款口味，分是原味、竹炭朱古力及海鹽焦糖，但足以做到 Katrina 暈頭轉向，因為此種餅做起來工序實在是繁複得驚人。面層及底層的酥皮，需要早一天就要混合好麵粉，然後壓平冷藏，忌廉又要加入呍呢嗱籽來打，中間那核桃蛋白餅饀，更是費神。

▲ Katrina 笑言現在的為自己打天下的辛苦和以前打工的辛苦，不可同日而語呢！

另外合桃要先打碎，再用蛋白撈勻，然後低溫焗上約 4 小時，才能生出煙韌加香脆的效果。最後逐層鋪疊，裁切出一條長方的磚形。還要逐個蓋上朱古力印，逐塊黐上金箔。一磚千層餅，動輒就要耗上 4至5 小時才能製成。

「每日最多只做到 40至50 條左右，要收到訂單才做。剛過去的母親節、父親節訂單爆晒，做到無停手。」她直言自 4 月創立品牌以來，至今都沒有放過假，比起從前打工還要辛苦，「都係㗎！以前放工就放工，但現在夜深時還要回覆客人的訂單和留言，我都不明白為何客人都喜歡深夜來查詢。」

▲ 竹炭朱古力($380)：饀料用法國朱古力及美國合桃，而底層的生朱古力醬，特別濃厚。(被訪者提供)

雖則如此，Katrina 仍是笑著說很開心見到客人的讚賞意見，「我有一個熟客是一星期訂 3 個原味，放入雪櫃獨自慢慢享用。又有一個客人說，有晚帶男友回家見家長，擔心尷尬氣氛。怎料一拿出我個餅後，大家的話題焦點便轉移餅上，打破了隔膜，之後還留言多謝我云云。」她說。

這些都是 Katrina 意想不到的開心事，「激發我想快些開地舖，因實在太多人問了，成本關係，希望先從Pop-up做起，期望這半年內能達成願望吧！」

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記者：郭秀芳