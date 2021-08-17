【罪成候判】父涉性侵女兒脫罪涉妨礙司法公正　陪審團裁定父母祖母叔父罪成

▲ 案件於高等法院審訊。（資料圖片）

父親於2017年涉性侵13歲女兒被控，早前於高等法院於審訊期間女童供稱是編造，涉案父親最終脫罪，女童父母、祖父母及叔父被控串謀妨礙司法公正等共兩罪，案件經審訊後，陪審團退庭商議近10小時後今（17日）達成裁決，一致裁定女童父母、祖母及叔父罪成，祖父則脫罪，押後至本周五（20日）求情，並於下周一（23日）判刑。

5名被告依次是X的父親（44歲）、X的母親（42歲）、X的祖母（67歲）、X的叔父（39歲）和X的祖父（65歲）。法庭頒令禁止傳媒披露女事主X的名字、住址、職業及案發地點。

X的父親、叔父及祖父母同被控1項串謀妨礙司法公正罪，控罪指他們於2018年10月8日至2019年1月23日期間的若干日子，在香港一同串謀妨礙司法公正，即致使X在高等法院一刑事案件審訊程序中更改原擬作出的證供。

X的父母另同被控1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，控罪指兩人於2018年10月20日，意圖妨礙司法公正而作出一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即致使母親及X離開香港及意圖使她們不以控方證人身分在高等法院一刑事審訊程序中作供。

4女3男陪審團於昨（16日）早退庭商議至今近10小時後，一致裁定X的父母、祖母及叔父罪成，祖父則脫罪，法官批准祖父之訟費申請，押後至本周五（20日）聽取其餘4名被告求情，並押後至下周一（23日）判刑。

控方庭上指，X父親曾於1997年因侵權罪而被判罰款，案發時無業。X的母親案發時為家庭主婦，2017年起領取綜援。X的祖母已離婚，X的叔父曾於2007年因傷人罪被判社會服務令。

根據早前控方開案陳詞指，X母親於2017年10月14日晚上帶同當時13歲10個月的X到警署報案，投訴遭父親性侵，父親其後被控強姦等共7罪，案件訂於2018年10月25日開審。

控方指該案審訊前5天，X母親到收押所探訪X父親，同日下午X母親帶同X及兒子到深圳，缺席之後的聆訊，主審法官向X母發出拘捕令。同年11月4日X及其母返港，案件重新排期於2019年1月18日審訊。

惟X於開審後兩天於盤問下同意錄影會面內容是編造出來，法官著陪審團裁定X父親無罪獲釋，並頒令警方就女童福利事宜作跟進。同日案件主管接X放學時，X表示有事透露而揭發本案。

現年17歲的X於本案作供時曾稱，叔父及祖父母曾先後到其住所，叔父曾於公園扮律師身分教她「扮失憶，扮無知」，並指若警方知悉事件，X及胞弟須入住宿舍，母親則會坐監。

X承認曾於強姦案中指父親沒有作出性侵行為，當時的說法並不自願。X解釋當時祖父母及叔父均對她說過，若不幫助父親，X與胞弟及母親「住邊食咩都無人幫」，X稱當時「細個唔識諗」而幫父親，以為「環境好少少」，寧願「繼續俾老豆強姦都好，都唔想阿媽細佬受委屈」。

控方於庭上曾播放9段錄像片段，為X父親還押期間，其餘4名被告分別於2018年10月8日至2019年1月19日期間到荔枝角收押所探訪。片段顯示X父親不時向前來探訪的4名被告以手勢及口形示意，並以紙條傳遞訊息，有時會彎身刻意低聲與對方說話。

X祖母探訪時，X父親向她讀出報告及要求抄寫。X祖母曾稱「你老婆一時一樣，我點做吖，又話帶佢上庭」。

X叔父探訪期間，片段顯示X父親做出手勢及展示紙條，X叔父抄下。X父親指「我寫低咗張紙，你明唔明我講乜嘢」，並提及「司呀，公正呀」，並指「唔好到時喇，得10幾日，你唔咩我咩㗎喇」。X叔父又教訓X父親「寫信唔好寫得咁激烈，你識唔識氹人㗎」，叮囑他「寫多啲信」，並表示之後會開家庭會議。

至2018年10月20日上午，X母親偕兒子到收押所探訪X父親，X父親曾說「堅定做人，唔可以咩㗎」。X父親彎身低聲說「唔好返嚟，唔好聽電話」，並指「我出嚟搵醫生證明話個女唔舒服咪得喇」，又稱「我唔出來你都唔好返來」。

控方指X母親於探訪後同日下午偕X到深圳， X父親涉及的強姦案於同月25日開審，惟X與母親均未有出庭。代表律師於結案陳詞時指，X的母親不出庭，只因她不希望被傳媒披露身分而已。



片段顯示X祖父探訪時，X父親提及有其他案件的事主不出庭，最後撤銷控罪。X父親表示與律師傾談時提及「如果個女同老婆自己決定唔上有咩後果」，他指律師回應是藐視法庭，只會罰款，X父親向X祖父表示「你明唔明我意思」。X祖父指「唔明點解無做過會屈你⋯⋯唔明你同佢關係點解咁曵」，並指新聞已報道案件「醜死怪」。

祖父一方於審訊期間曾申請毋須答辯及結案陳詞時指，質疑X曾指祖父曾給她及胞弟各100元，惟於祖父代表盤問下，X同意祖父經常給予利是孫兒，而探訪片段顯示祖父亦沒有提及任何串謀，反而多次表示不明白X的父親說話。

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記者：林育慧