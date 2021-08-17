【燒味蛋糕】自創「四寶飯蛋糕」賀老公生日　暴龍媽媽大讚可當飯食︰男人專屬

▲ 暴龍媽媽自創「四寶飯蛋糕」慶祝老公生日。

現在的生日蛋糕造型多變又吸引，不過食得多難免會覺得悶。親子KOL暴龍媽媽就想出一個創意十足的「四寶飯蛋糕」慶祝老公生日，暴龍爸爸收到蛋糕相當開心。這個蛋糕夠實際，既可以當飯食，而且打卡一流，絕對是男人專屬。

燒味蛋糕中間夾薑蔥

上周四（12日）暴龍媽媽於facebook專頁「港台混血小暴龍」分享，她跟暴龍爸爸的生日相隔一天，所以他們一家每年都是連續慶祝兩日。她今年特別製作了一個燒味蛋糕，形容這個蛋糕「富有男子氣概兼具港式風味」，壽星老公亦收貨。她表示︰

他喜歡到不得了，因為他受夠了充滿奶油cream的少女心蛋糕，這個蛋糕中間餡料是夾薑蔥喔。

▲ 蛋糕鋪滿叉燒、燒肉、油雞及滷蛋。（「港台混血小暴龍」fb圖片）

暴龍媽媽上載了完成品的照片，只見蛋糕由白飯堆成圓形，中間夾著一層薑蔥，而飯上面鋪滿叉燒、燒肉、油雞，還加上一顆切開的滷蛋，插上生日牌後似足蛋糕。暴龍媽媽直言這是自己第一次炒薑蓉，看來十分成功。

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做法簡單重點在蛋糕模

不少網民留言祝賀暴龍爸爸生日快樂，同時讚賞暴龍媽媽的手藝，表示「四寶飯蛋糕好有創意，還很霸氣」、「帶埋去餐廳睇吓佢收唔收切餅費」、「最正係個夾心薑蔥油」。暴龍媽媽回覆網民指，收到網民私訊幾個「訂單」，想訂她這個蛋糕，她笑稱沒做生意也不接訂單，直接教大家做好了︰

飯煮一煮倒在蛋糕模裡（記得壓平壓實），中間可以夾自己喜歡的餸（我是夾薑蔥），然後由蛋糕模倒出來，依自己喜好加上燒味即成。

她透露暴龍爸爸向來不愛蛋糕，而且好看的蛋糕都很貴，叫她不要浪費錢。她就想到這個男人專屬、方便又快速的蛋糕，結果暴龍爸爸相當滿意，「說比出去買個幾百的蛋糕好好多」。一家人直接把蛋糕當飯吃︰

我自己都好喜歡，蛋糕吃太多好膩啊，吃個飯配肉好正！

文章及相片獲「港台混血小暴龍」授權

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責任編輯：王明芳