【抽脂身亡】拉丁舞導師抽脂亡女醫生否認誤殺　辯方陳詞指無證據指被告手術技巧不理想

▲ 被告關孝孜。（資料圖片）

體重近250磅的拉丁舞女導師早年接受抽脂手術後死亡，涉案女醫生否認誤殺罪，案件今（17日）由辯方結案陳詞。辯方指任何手術均有風險，本案並沒證據顯示被告施行手術的技巧、手術室的設備是否不夠理想等。

被告關孝孜（38歲）早前決定不自辯，以及不傳召辯方證人。代表律師今結案陳詞時指，舉證責任全在控方，所有手術均有風險，即使是簡單的手術，本案並沒有證據說明被告施行手術的技巧、手術室的設備是否不夠理想，以及事主曾使用過度藥物。

辯方又指，協助被告進行手術的助手包括有美容師、接待員等，陪審團不應只考慮她們的職位名稱，當中有助手作供提及懂得閱讀事主的心跳及血含氧量。

對於控方專家證人、整形外科醫生陳汝威曾供稱，負責手術醫生與見證人均需簽署手術同意書，但被告在本案未有簽署。辯方指，審訊中並沒有證據解釋有關事項，但強調同意書已列明手術的副作用、好處及壞處等。

辯方續指，死者已跟被告認識多年，而且死者對於決定做抽脂手術已考慮了兩個月，並非倉卒決定。

涉案被告關孝孜被控1項誤殺罪，控罪指被告於2014年6月26日，在尖沙咀加拿分道2號7樓重生植髮中心，因嚴重疏忽而非法殺死死者李嘉瑩（32歲）。法醫早前供稱未能確定死者的直接死因，但手術有可能導致脂肪栓塞症候群。

聆訊下午續。

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記者：陳卓欣