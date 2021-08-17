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【港區國安法】首違國安法案判囚9年　唐英傑就定罪刑期申請上訴

社會 14:04 2021/08/17

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被告唐英傑。（資料圖片）

涉駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，被控首違《港區國安法》的24歲男子唐英傑，早前於高等法院經審訊後，被裁定煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪名兩項罪名成立，被判囚9年及停牌10年。根據司法機構文件顯示，唐英傑就定罪及刑期已提出上訴許可申請。

涉案唐英傑（24歲）被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪，以及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害的交替控罪。案件於高等法院經3名國安法指定法官審理後，裁定唐煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪均成立，共被判囚9年，以及停牌10年，並頒令充公唐犯案所用的電單車。

根據司法機構文件顯示，唐已就定罪及刑期提出上訴許可申請，惟暫未排期處理。

案件於6月底在高等法院開審，為首宗違港區國安法案件，由3名國安法指定法官處理，毋須由陪審團審理，唐曾就此安排申請司法覆核被駁回。

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記者：林育慧

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