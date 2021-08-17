【樂極生悲】湖泊游泳感染罕見「食腦變形蟲」　7歲男童搶救一周病情惡化不治身亡

▲ 7歲男童游泳時染上極為罕見的「食腦變形蟲」，經搶救一周後不治身亡。

樂極生悲，美國一名7歲男童日前在北加州一處湖泊游泳，染上極為罕見的「食腦變形蟲」，經搶救一周後病情惡化，不治身亡。美國疾病控制與預防中心（CDC）表示，食腦變形蟲通常存活於受汙染的溫暖水域中，而在極少數情形下，若泳池池水未經充分的氯消毒，也可致泳客受感染。

綜合外國媒體報道，美國加州蒂黑馬郡7歲男童David Pruitt，7月底在北加州一處湖泊游泳時，突然感到身體不適，家人即時將他送往醫院急診室接受治療，其後又被轉至加州大學戴維斯分校醫學中心。

當時男童出現嚴重腦腫脹問題，必須依靠維生系統續命。經過長達一星期治療後，男童最終在8月7日不治身亡，家人亦在募款網站上為他籌款治喪。而在男童的驗屍報告中，驗出俗稱食腦變形蟲的「福氏耐格里變形蟲」（Naegleria fowleri）。

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男童的阿姨認為，死者可能是在湖泊游泳時受感染，繼而死於「食腦變形蟲」所引起的原發性阿米巴腦膜腦炎。

蒂黑馬郡衛生局表示，由1971年至今加州只有10宗食腦變形蟲感染個案，屬非常罕見的病例，目前仍未確定男童實際感染的地方。

在水溫高的環境中生存

食腦變形蟲學名為「福氏耐格里變形蟲」，是一種單細胞生物，通常會從鼻腔黏膜進入人體，再沿著嗅覺神經進入腦部。這種變形蟲以人體腦部組織為養分，破壞腦部。

食腦變形蟲大多出現於湖泊、河流和池塘等溫暖的淡水中，尤其在7月、8月、9月的炎熱夏季，在陽光照射下，水溫較高的時感染機會更高。

避免到不潔的水中游泳

本港腸胃肝臟科專科醫生吳昊曾接受TOPick訪問表示，食腦蟲屬阿米巴，暖淡水才有，如湖水、溪水、河水，香港的泳池水如加了氯氣消毒，食腦蟲是無法生存。而食腦蟲需透過鼻腔吸入，才有機會感染並上腦，嚴重會令腦含膿、穿洞，且有頭痛、神志不清、抽筋、昏迷的症狀。

吳醫生直言，感染食腦蟲會致死，感染後病徵出現至死亡通常會兩、三個星期，建議別去不潔的水中游泳，游泳時避免嗆水。

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責任編輯：羅嘉欣