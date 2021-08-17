【倫常慘劇】17歲少年稱6歲妹從公園攀架摔下　驗屍報告一個端倪揭被虐打致死

▲ 日本一名17歲少年涉嫌虐打6歲妹妹致死被捕，事件揭開兩人的悲慘身世。

日本發生一宗倫常慘案。在京都，一名17歲少年於本月初，在市內一個公園求助，稱其6歲妹妹從攀架上摔下。不過驗屍報告發現，女童的身上有多處新舊傷勢，警方其後將女童的哥哥拘捕，他承認曾對妹妹拳打腳踢，事件亦揭開兩人的悲慘身世。

▲ 事發的市內公園，有市民到場獻花。（影片截圖）

驗屍報告發現身上多處傷痕

綜合日媒報道，事發在日本京都大津市，一名17歲少年在一個市內公園，向附近居民求救，指其6歲妹妹從攀爬架上意外摔下，失去意識。女童在送院後證實不治，其後驗屍人員發現女童的右腎破裂和肋骨骨折，身上亦有多處傷痕，懷疑女童的死另有原因。

經警方調查後，在同月將女童的哥哥拘捕，他承認在7月下旬至8月初，在家中多次毆打妹妹。據報，兄妹兩人自小分別在京都和大阪的孤兒院長大，直至今年4月，母親才將兄妹接回家中生活。

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兄妹每日只有71元生活費

然而，母親經常不在家，每日只留下約1000日元（約71港幣）生活費。由於妹妹上月開始放暑假，兩人在家中的相處時間增加，據報哥哥曾經表示「很難照顧妹妹」，相信因此導致悲劇發生。

附近的居民其後接受傳媒訪問，指不時看到兄妹一同玩耍，感情要好，故對事件感到意外。而兄妹的母親受訪時表示，自己要為此付上責任。

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責任編輯：王明芳