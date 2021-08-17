【MIRROR成員】Ian被《紐約時報》稱為可愛書呆子　陳卓賢具生意頭腦將興趣化為事業

MIRROR成員人氣強勁，日前成為《紐約時報》專題內容，其中最近推出新歌《搞不懂》的陳卓賢（Ian）被形容為親切可愛的書呆子。

不過外表文靜的Ian其實是MIRROR的「運動擔當」，他早在中學時期已是不同運動校隊成員，直至參加《全民造星》到加入樂壇大展音樂造詣，現在而更成立個人品牌後，又與朋友合資開設健身室，可說是活力又有頭腦，絕非書呆子。

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▲ Ian被稱為可愛書呆子。

首次執導新歌MV

Ian日前推出他有份作曲的新歌《搞不懂》，此外今次更首次執導MV。

歌曲關於人生迷惘，Ian一開始在MV中被困在狹窄的空間當中，不少粉絲看過MV後表示心痛、會一直支持。《搞不懂》MV推出僅4日，已超過90萬點擊率。

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開設健身室 曬爆肌相

Ian熱愛運動兼操得一身肌肉，自2020年開設個人服裝品牌後，再於今年7月合資開設健身室，一眾MIRROR成員都有到場祝賀「陳老闆」。

Ian 早前都有上載過自己於健身室內的打卡相，身穿背心的他被形容為「大隻陳」。

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「排球王子」曾為港出戰

Ian在中學時期就讀注重學生體育發展的長沙灣天主教英文中學，曾經是排球、田徑、籃球校隊隊員，更擁有跆拳道黑帶。

Ian去年在ViuTV劇集《男排女將》當中飾演排球好手魚仔，他過往在學時就入選香港排球總會的青苗排球培訓計劃，在甲二組比賽中取得冠軍。

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Ian又於2011–2012年度全港學界精英排球比賽中，獲得「最佳二傳」以及入選明星隊。

本為香港男子排球代表隊、南華排球隊甲一隊員的他就因參加《全民造星》入行而退出排球港隊。

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