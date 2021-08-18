【創業追夢】港男5萬元創業打造街市凍肉王國　14年開設逾20分店疫下生意增3成

▲ 營火食品老闆麥良斌用5萬元起家，在街巿開拓出自己的凍肉王國，14年開逾20分店。

疫情下人人回家自煮避疫，造就了凍肉店如雨後春筍，區區都有幾間。2007年，麥良斌（Panni）正在大學唸酒店管理，一次農曆新年到親戚家拜年，就此改變了他的命運。

他有位在上水石湖墟街市經營了多年凍肉舖的親戚，提到自己不想再經營了，要找人頂手。他聽後就興起「不如我頂嚟做」的念頭，結果順利成交。

老實說，那時唸書已預感到如打一世工，刻板的生活不太適合自己。可能就是那刻想到這一點，便想提早擺脫，加上記得有位識於微時好友家人，正有做凍肉的經驗，找他商量後便一齊做拍檔。

沒經驗生意慘淡

經營初當然沒經驗，在接手後的一星期中，只做到2千多元的生意，「接下來的幾個月都是生意慘淡，我們覺得不能這樣守著，需要主動出擊。於是到處觀摩別人的鋪，觀察他們的客人是買甚麼貨、價錢定位、招呼如何。」

漸漸給他們發現上班族工作繁忙，沒時間解凍肉食兼醃製，想到推出把各式肉類預早醃起來的方便包。適逢中秋佳節期間，港人愛BBQ，預早醃好的凍肉大收旺場，就這樣給他們殺出一條血路。

▲ 石門的 DSPARK 走精品超市概念，門面都是精心設計。(陳國峰攝)

計劃擴大業務

於是，他學懂了原來凍肉都有時令性，在天氣轉冷時便推出各式火鍋配料，去搜羅各式火鍋肉類之餘，也會講究切法，有些肉適合厚切、薄切或刨片等。他說每樣事細心地去做多步，比別人再多些款式選擇等，都是經營之道。從此，燒烤醃肉和火鍋食材都成了店子的主打項目。

當店子漸上軌道後，Panni想到要擴大業務，他直言做凍肉生意與其他生意不同，需要大量的流動資金和儲存空間。「凍肉的投資成本大，需要的器材都多，由於大部分成本都是會耗損的食材，毛利又較低。」

他續道：「而且做凍肉難有一個標準，如生意不能標準化的話，便難做得大兼且會好容易萎縮。我們都用了5年左右去打好基礎，才再開第二間分店。」

▲ 採用直立式凍櫃來陳列凍肉，令客人一目了然，拿取方便，比街市橫放的凍櫃更方便。(陳國峰攝)

設新生意模式

過去10年，他開店的區域都是以新區街市為主，憑著主打項目和新思維，生意穩步上揚。但他和拍檔認為做生意是要不斷向前，「這是一個講大數據時代，拿取數據去決定構思下一步的發展，可以幫助我們如何把凍肉做得更符合市場的需要。」

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2019年，他們在石門開了一間新副線，走精品凍肉超市概念，定名為DSPARK。「生意如不能標準化，很難維持質量。我們店出售的凍肉，無論在重量、切法、處理等技術上，都能有系統地標準化起來，確保所有出品的質量有保證。」故此，石門店是用了前鋪後工場的生意模式，希望能夠更有系統地管理凍肉的質素。

搜羅健康新食材

石門店主打食物安全，在工場處理好凍肉後，便可以即時放到店面售賣，縮短運送距離，同時保持衛生。而且裝修光猛，全部肉類都經過真空處理或獨立包裝，另外店內主打一系列農場直送跟自家品牌，例如泰國牛奶雞。

▲ 於泰國農場搜羅回來的牛奶雞翼和雞肉系列，已成店子皇牌產品之一。(陳國峰攝)

「健康無激素是現代食材新趨勢，四出搜羅新產品是指定動作。當時找到這款泰國肉類供應，覺得這款雞質素不俗，質地又雪白又滑，所以就改個名叫牛奶雞。」同時，他們再找到來自日本黑豚豬種，在泰國農場以天然穀物飼養的黑豚豬，添上可愛精緻的包裝，兩款產品都成為店內皇牌產品。

由於石門店反應良好，近日以DSPARK之名再於觀塘裕民坊新商場開分店，繼續以此新模式營運。他不諱言，這一年多的疫情，生意額上升，前後大概有30%升幅，由2007年創業至今，已開設了逾20間分店，2019年新增DSPARK副線。

DSPARK（觀塘店6823 8782）

記者：郭秀芳