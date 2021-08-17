【七公主】高海寧演喊戲感染力強　高Ling直認數度崩潰：同個角色有共鳴

▲ 《七公主》

TVB新劇《七公主》內，性感女神高海寧（高Ling）一改形象飾演男仔頭司機顧青桐，角色性格火爆卻重情重義。

昨晚《七公主》劇情講青桐因前男友再度捲入官非，陷坐監危機，大狀家姐顧靈珊（黃翠如飾）見狀遂出手助其脫險。

▲ 顧青桐性格倔強，但絕對係外剛內柔類型。

高Ling庭上痛哭

由於表面證供對青桐不利，靈珊無計可施下當眾揭露青桐不為人知的慘痛過去博取勝算，原來青桐因未成年誤入歧途兼懷孕，在女童院誕下女兒後被逼母女分離；對於傷心往事被提起，性格硬朗的青桐亦忍不住在庭上崩潰痛哭。

短短數分鐘戲份，高Ling先後演繹了不忿、感慨、逃避、委屈、沉痛、倔強等多種複雜情緒，眼淚更是非常自然的落下，看得網民大呼心痛：「Feel到佢嗰種Sad」、「佢做戲愈嚟愈好」、「明顯嘅進步」、「想睇佢做多啲唔同嘅戲」，更有網民肉緊擔心謂：「唔知搵唔搵得番個女」。

該留言一出，即引來大批「熱心之士」，紛紛尋找青桐女兒「蹤影」：「我估係救隻狗要翠如幫嗰個細路女」、「但生B已經16-7年前，個細路女又太細喎。」

更有網民維基細路女資料查探可能性，十分搞笑。另有網民力撐靈珊強硬做法，並直指傷心總好過坐監，足證觀眾看得肉緊。

▲ 顧青桐性格倔強，但絕對係外剛內柔類型。

高Ling數度崩潰

對於喊戲惹來高度討論，高Ling謙稱全靠監製陳維冠（Joe）信任及事前悉心指導：「阿Joe有同我哋圍讀，有執我哋語氣同動作，所以演時好有信心。」

高Ling笑指顧青桐開啟了潛藏其體內的麻甩基因，並坦言昨晚播出的喊戲是劇中數一數二難演場口：「既有仇恨又要扮堅強，內心又有種粉碎晒嘅痛。」

她直言拍攝時數度崩潰：「因為呢個角色唔會喺人前喊，但又始終都係人會崩潰。呢場戲係一take過，我做嘅時候都好心痛，戥個角色心痛。」

▲ 黃翠飾演顧靈珊。

每位公主性格獨特

高Ling又謂與青桐這個角色很有共鳴：「大家都係表面上嘻嘻哈哈，但其實內心承受緊好多嘢。」

Joe曾透露高Ling拍畢該場口後還一直哭個不停，對此高Ling坦言全因拍攝時不能盡情將痛苦情緒釋放：「因為一路要忍住唔可以喊到盡，所以一路hold住咗個情緒，所以反而cut咗機之後爆喊。」

高Ling續指自己性格雖然感性，但絕不易哭，故此拍攝當日事前也有盡量獨處幫助投入情緒。

對於林夏薇及高海寧先後跑出，Joe笑言好戲在後頭：「每位公主都有自己嘅獨特之處同令人難忘嘅場口，所以大家鍾意嘅話要繼續追落去，一定會有更多驚喜。」