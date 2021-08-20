【正能量】港媽陪子女練棒球耳聞球場傳奇　出書記錄香港棒球界猛人威水史

▲ 港媽王思澄因為接送及陪伴子女練棒球而聽聞不少棒球場內外的傳奇，於是搜集資料，出書記錄一班香港棒球猛人的威水史。

許多父母都會愛孩子所愛，王思澄也不例外。早在東奧開始之先，她寫了這本《棒球拾夢》，在今屆書展中熱賣。她因著兩名孩子都是玩棒球的緣故，也對此運動增加了關注。多年在球場陪伴子女訓練，耳聞不少棒球場內外的傳奇。對於曾是傳媒人的她，在好奇心促使下決定寫書，為香港棒球界的「傳奇」來一個記錄傳承。

父母愛孩子所愛

王思澄（Fennex）在中學體育課時已接觸過棒球，雖說玩得開心，卻沒有持續參與，到兒子參加了香港棒球總會的地區推廣班，才重新和棒球結緣。「起初阿仔是學跳舞的，學了幾年覺得有點厭倦，遇上棒球暑期班，便讓他嘗試。他最初也沒有太大興趣，畢竟棒球球例對於一個七、八歲的小朋友來說，真的較複雜。但玩了兩、三次後興趣開始來了，回家會上網搜集相關資訊，會向我解釋球例、打法，近年主動加入地區球會，參加本地少棒聯賽……這一切都不是能夠迫出來的。」她說。

▲ 大仔朗然、 女兒心悠都愛上棒球，周末和假日總在球場裏。(被訪者提供)

Fennex續道，自己和球場上的所有家長一樣，孩子愛，父母也愛。「通常孩子打棒球，父母也學着玩，玩起來甚至比孩子更熱血。父親最有機會當球隊經理，母親就當隊媽，也有些會做助教、記錄員、裁判等，更有兄弟姐妹全家總動員來幫忙，以上職銜全是義工。而我女兒便是因為哥哥也來學打棒球，兩兄妹一齊打，有共同嗜好超開心。」

▲ 由於加入了地區球隊，朗然都會往香港地區以外進行比賽，此圖是中山。(被訪者提供)

家庭運動的本質

她提到這正是家庭運動的本質，就是當棒球跟家庭連上，除整個家庭上下參與之餘，那些長幼有序、尊師重道的儒理，是在訓練時於團隊精神中默默學習而來，很順其自然，不需時常當面提醒或訓誡。

「在學習棒球技術和知識前，得先學懂尊重。在我寫書訪問棒球前輩們期間，他們不時說到當中的禮儀，例如進出球場要脫帽行鞠躬禮、遇見教練、學長等前輩同樣要脫帽問好。這些球場上兼收並蓄的品德，也就成了孩子們的生活態度與規範。兒子和女兒都在這方面大有得着，甚至連自己亦有所得益。」她笑說。

她相信從小學得怎麼樣的特質，長大就會育成怎麼樣的人。此書結集了10位棒球人物，每個故事都可看到熱血、追夢的堅持，以及面對困難仍不畏縮……這些都是香港人的專屬特質。「書內10位男女的故事都有其獨特性，箇中背景際遇大不相同，唯一相同的是對棒球的那份熱愛，至今仍沒有冷卻。若真的要數令我難忘的兩位人物故事，我會先說趙嗣淦，我在書內這樣介紹他：『夢，是要緊緊抓住的。趙嗣淦完美地完成示範。』」

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書內人物各有故事

趙嗣淦是香港首位旅外打職業賽的棒球員，連續3個球季，首站是捷克，再來是德國，最後是澳洲。圓夢後，他選擇回家，決定把職棒的專業與技術公諸同好。「Kenneth回港是為了感謝另一半對他的付出和支持，當中有如電影裏的橋段，感人至深。而另一位傳奇人物李一強，更完全是拍戲的好主題——『屋邨童蛻變棒球賢達』。」她說。

李一強於荃灣福來邨長大，爸爸是巴士司機，媽媽是全職主婦，有七兄弟，家境並不富裕，排行最小的他常被父母禁足到街外玩。只機緣巧合下能打起棒球來，但要知道80年代棒球這玩意，沒錢就得離場。當時參加香港少棒聯盟年費$400，還有大大小小的聚餐費、再加每月餐飲費等開支，實在非李一強家境可以應付。幸而遇上有香港棒球之父稱號的李錦泉幫助，讓他往後的棒球生命有了重大變化。

當然，最重要的，還是李一強自身的努力不懈，方能成就他的棒球心願。長大後從辦公室助理到金融機構管理人，名成利就，但沒忘恩師教導，因為他說過：「堅毅和敢於前行，都是棒球教懂我的」，沒棒球，沒有今天的李一強。現只要關於棒球，和恩師李Sir，他都會義不容辭地去幫忙。

Fennex只簡略以上兩人的小故事，精采內容還待大家自己看書去發掘。

「其實要數對香港棒球有貢獻者豈只10人？山狗校長盧光輝亦是其一，可惜在我預備寫書前他已離世，更令我學懂要珍惜時間，坐言起行要快速。老實說，寫此書的目的除了是想令多些人知道這冷門運動的背後，原來是有一大班熱血的老、中、青年默默地在付出。當中的故事，我沒有強求兒子和女兒去看，只是在寫書期間，偶然會和他們說起當中的人物故事，希望這些人物的堅毅和勇氣會自然地滲入他們的血液中，好好地成長起來。」她說。

記者：郭秀芳