【正能量】港媽陪子女練棒球耳聞球場傳奇 出書記錄香港棒球界猛人威水史
許多父母都會愛孩子所愛，王思澄也不例外。早在東奧開始之先，她寫了這本《棒球拾夢》，在今屆書展中熱賣。她因著兩名孩子都是玩棒球的緣故，也對此運動增加了關注。多年在球場陪伴子女訓練，耳聞不少棒球場內外的傳奇。對於曾是傳媒人的她，在好奇心促使下決定寫書，為香港棒球界的「傳奇」來一個記錄傳承。
父母愛孩子所愛
王思澄（Fennex）在中學體育課時已接觸過棒球，雖說玩得開心，卻沒有持續參與，到兒子參加了香港棒球總會的地區推廣班，才重新和棒球結緣。「起初阿仔是學跳舞的，學了幾年覺得有點厭倦，遇上棒球暑期班，便讓他嘗試。他最初也沒有太大興趣，畢竟棒球球例對於一個七、八歲的小朋友來說，真的較複雜。但玩了兩、三次後興趣開始來了，回家會上網搜集相關資訊，會向我解釋球例、打法，近年主動加入地區球會，參加本地少棒聯賽……這一切都不是能夠迫出來的。」她說。
Fennex續道，自己和球場上的所有家長一樣，孩子愛，父母也愛。「通常孩子打棒球，父母也學着玩，玩起來甚至比孩子更熱血。父親最有機會當球隊經理，母親就當隊媽，也有些會做助教、記錄員、裁判等，更有兄弟姐妹全家總動員來幫忙，以上職銜全是義工。而我女兒便是因為哥哥也來學打棒球，兩兄妹一齊打，有共同嗜好超開心。」
家庭運動的本質
她提到這正是家庭運動的本質，就是當棒球跟家庭連上，除整個家庭上下參與之餘，那些長幼有序、尊師重道的儒理，是在訓練時於團隊精神中默默學習而來，很順其自然，不需時常當面提醒或訓誡。
「在學習棒球技術和知識前，得先學懂尊重。在我寫書訪問棒球前輩們期間，他們不時說到當中的禮儀，例如進出球場要脫帽行鞠躬禮、遇見教練、學長等前輩同樣要脫帽問好。這些球場上兼收並蓄的品德，也就成了孩子們的生活態度與規範。兒子和女兒都在這方面大有得着，甚至連自己亦有所得益。」她笑說。
她相信從小學得怎麼樣的特質，長大就會育成怎麼樣的人。此書結集了10位棒球人物，每個故事都可看到熱血、追夢的堅持，以及面對困難仍不畏縮……這些都是香港人的專屬特質。「書內10位男女的故事都有其獨特性，箇中背景際遇大不相同，唯一相同的是對棒球的那份熱愛，至今仍沒有冷卻。若真的要數令我難忘的兩位人物故事，我會先說趙嗣淦，我在書內這樣介紹他：『夢，是要緊緊抓住的。趙嗣淦完美地完成示範。』」
書內人物各有故事
趙嗣淦是香港首位旅外打職業賽的棒球員，連續3個球季，首站是捷克，再來是德國，最後是澳洲。圓夢後，他選擇回家，決定把職棒的專業與技術公諸同好。「Kenneth回港是為了感謝另一半對他的付出和支持，當中有如電影裏的橋段，感人至深。而另一位傳奇人物李一強，更完全是拍戲的好主題——『屋邨童蛻變棒球賢達』。」她說。
李一強於荃灣福來邨長大，爸爸是巴士司機，媽媽是全職主婦，有七兄弟，家境並不富裕，排行最小的他常被父母禁足到街外玩。只機緣巧合下能打起棒球來，但要知道80年代棒球這玩意，沒錢就得離場。當時參加香港少棒聯盟年費$400，還有大大小小的聚餐費、再加每月餐飲費等開支，實在非李一強家境可以應付。幸而遇上有香港棒球之父稱號的李錦泉幫助，讓他往後的棒球生命有了重大變化。
當然，最重要的，還是李一強自身的努力不懈，方能成就他的棒球心願。長大後從辦公室助理到金融機構管理人，名成利就，但沒忘恩師教導，因為他說過：「堅毅和敢於前行，都是棒球教懂我的」，沒棒球，沒有今天的李一強。現只要關於棒球，和恩師李Sir，他都會義不容辭地去幫忙。
Fennex只簡略以上兩人的小故事，精采內容還待大家自己看書去發掘。
「其實要數對香港棒球有貢獻者豈只10人？山狗校長盧光輝亦是其一，可惜在我預備寫書前他已離世，更令我學懂要珍惜時間，坐言起行要快速。老實說，寫此書的目的除了是想令多些人知道這冷門運動的背後，原來是有一大班熱血的老、中、青年默默地在付出。當中的故事，我沒有強求兒子和女兒去看，只是在寫書期間，偶然會和他們說起當中的人物故事，希望這些人物的堅毅和勇氣會自然地滲入他們的血液中，好好地成長起來。」她說。
記者：郭秀芳