【提防受騙】逾30人墮傳銷騙局涉款660多萬　有女碩士被騙44萬購買產品

▲ 逾30人指控一間傳銷公司及其獨立經銷商涉不良行銷手段銷售產品。

疫情下本港失業情況惡化，有不法之徒利用市民焦急無助的心態進行求職詐騙。有政黨於今（17日）召開記者會，指接獲逾30名市民求助，指控一間傳銷公司及其獨立經銷商涉不良行銷手段銷售產品，先要求助人繳付加盟費，再用自我增值、投資等理由，要求求助人購買更多產品；有人更被誘使向財務公司借錢，每名求助人被騙金額由數千元至逾40萬不等，總涉案金額達660多萬。

▲ B小姐（左）、A先生（左二、袁海文（右二）。（林宇翔攝）

有苦主指經朋友、交友軟件認識的人士等，介紹到一間名為「Francine Holding Limited」傳銷公司聽傳銷講座，期間不斷被推銷養生保健事業，並多次被要求先繳交5210元作加盟費。當求助人加盟後，公司再以投資、情感勒索等藉口，要求苦主購買更多的產品。

大學畢業的苦主A先生於2019年7月在酒店工作，同年下半年因新冠疫情爆發，導致被公司要求放無薪假。其後經交友網站認識的一名女性，在其介紹下認識上述公司多名的獨立經銷商，並被帶到位於何文田的傳銷公司。他在繳交加盟費後，不斷被疲勞轟炸，例如向他表示「沒有人用自己錢做生意」，甚至以宵夜為藉口作監視，

他們半夜在公司樓下等待叫我食宵夜，名為陪伴實為監視我。

A先生最後被游說到4間財務公司借錢共38萬元，他提醒市民留意身邊朋友或家人墮入相關詐騙陷阱。

另一苦主B小姐有碩士或以上學歷，她經交友軟件認識S先生，一個月後，指言談間對方透露自己經營傳銷公司，並於2018年底借詞帶她上傳銷公司。B小姐拒絕繳交入會費後，S先生隨即透過情感勒索要求她加入；至2019年年中，S先生稱不想B小姐工作辛勞，要求她先後購買合共約44萬元產品。

民主黨財經政策發言人袁海文認為，上述手法是有組織和部署針對人性的弱點，包括感情、不好意思拒絕、貪念等，以得寸進尺的方式，令求助人不自覺地越踩越深，造成巨大經濟損失。已去信要求警方徹查打擊傳銷陷阱。

他指出，有關機構在本港不斷改名，以「直銷」或「傳銷」作掩飾延續騙局，實際仍是短期內透過「拉人頭」、購買高額貨量牟取暴利，並非真的誠心銷售貨品，提醒市民提防受騙。

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記者：陳麗娜