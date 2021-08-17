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【香港小姐2021】陳聖瑜水底寫真超水準　陳懿德泳裝「中門大開」表現進撃【多圖】

娛樂 16:21 2021/08/17

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熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

《2021香港小姐競選》今屆破天荒以真人騷進行，推出《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》。

TVB大騷《2021香港小姐競選》今屆破天荒以真人騷進行，推出《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》。一眾入圍佳麗在8位師姐包括：慧妍雅集4位代表曹敏莉、向海嵐、劉倩婷、張嘉兒，以及張秀文、朱晨麗、馮盈盈、何依婷帶領下分成4組，爭取入準決賽的機會。

在昨晚（8月16日）播出的港姐真人騷，內容除有師姐歐陽妙芝擔任導師教佳麗如何在Catwalk中展現美態外，更有險象橫生的水上Catwalk以及美感十足的水底寫真。

首先水上Catwalk，4組佳麗要鬥快在不穩定的水上浮板優美地完成Catwalk。由於難度頗高加上現場頗為大風，拍攝時可謂險象橫生。

【香港小姐2021】陳聖瑜王嫿嫿先拔頭籌獲獎　謝嘉怡期待與母親團聚

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水上浮板Catwalk

邵初、劉珍寶、王嫿嫿、梁允瑜、楊培琳、陳聖瑜、宋宛穎、伍韻婷及梁凱晴表現較為淡定外；張嘉倩及莫韻諰不斷尖叫，關楓馨、戴佳敏、葉靖儀、王嘉慧及盧淑儀步步驚心，余詠童及陳懿德則最陰公，先後失足跌入水池。其中成功為參賽減掉十多磅的陳懿德，驟眼看身型弗到漏油，搶盡風頭。

佳麗辛苦捱過此一關後，到水底寫真挑戰再度遇挑戰。雖然正式比賽前有20分鐘練習時間，但由於現場不諳水性的佳麗頗多，眾人要符合大會要求跳入水底鬥擺靚甫的同時，更要面露笑容及保持雙眼張開，絕非易事。

節目所見，粉紅組的佳麗最為「驚青」，朱綽盈嚇至扁嘴大叫兼哭紅了眼，王嫿嫿則在練習期間多番「縮沙」，師姐張秀文見狀即車輪轉安撫組員及耐心從旁指導。

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陳聖瑜表現超水準

率先完成挑戰的橙組，整體表現十分亮麗，過半數組員落到水底均表現淡定，當中陳聖瑜更是超水準演出，不但做出翻滾動作，更自信十足地展現漂亮笑容及美態。

另外王嘉慧及莫韻諰的雙人寫真表現亦甚有美感，且默契十足！雖然粉紅組、綠組及紅組佳麗在昨晚一集尚未正式登場，但單看現時「牌面」，橙組依然勝算甚高！相信今晚一集內容定必更加精彩。

《美選D.n.A》

不過選美真人騷有拍水底寫真內容，在香港並非首次，在2016年ViuTV舉辦的選美節目《美選D.n.A》亦有水底影相寫真，當時有參加此選美賽有「沙律」張沛樂、鄧月平、余逸思等。

同場加映：呂爵安陳欣妍專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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