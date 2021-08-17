【新冠肺炎】今日新增3宗確診個案　47歲國泰貴賓室女員工列源頭不明本地個案

▲ 今日新增3宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（17日）新增3宗確診個案，包括一宗本地源頭不明個案及2宗輸入個案涉及一男一女；而本地源頭不明個案涉及一名47歲國泰貴賓室女員工；同日錄得少於5宗初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代。

國泰貴賓室員工染變種病毒，一文看清東涌及機場15個納強檢處所。詳情即看：【下一頁】

張竹君指出，47歲確診女患者的病毒量趨增，而工作的貴賓室涉轉機客及離港客，估計轉機客感染機會大。詳情即看：【下一頁】

今日新增的2宗輸入個案涉及一男一女，二人均帶有L452R變種病毒。詳情即看：【下一頁】

劉家獻公布，今日再多3名新冠肺炎病人康復出院，留醫病人中有1人情況嚴重。詳情即看：【下一頁】

另外，港大研究指每10萬人接種最多增約5人面癱，打科興現面癱風險比復必泰高。詳情即看：【下一頁】

同場加映，骨科醫生拆解運動創傷謬誤，介紹3個良方急救扭傷及「篤魚蛋」：

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記者：郭詩詩