【創業追夢】拉麵店打工學藝10年自立門戶 90後港男堅持品質每日限量賣麵
日本拉麵潮流歷久不衰，無論是過江龍或本地品牌，總是長開長有。90後張永焜做了拉麵店近10年，由廚房至樓面崗位都做過，皆獲上司的賞識與肯定。只是人生來到30歲這特別時刻，某天覺得是時候需要轉變。於是勇敢邁出第一步創業開店，把從日本師傅身上學來的那份凡事認真專注的職人精神實踐起來，建立屬於自己的拉麵派系。
旺角通菜街兩旁，一直都是年輕人蒲旺角覓食的熱點，也是張永焜一直心儀之地。結果給他看準租金下調，即刻租下現鋪，在這裡開了屬於自己的拉麵店。
被派到內地開荒
初出茅廬的他，先後做過不同行業，當然飲食業也是其一，直至第一次到拉麵店打工後，才有那種找對了的感覺。「就是在銅鑼灣的豚王拉麵，那時已覺得整間店管理有系統、出品穩定且有效率，雖然每天工作時間長，工作忙碌，只因店子生意好，日日都賣過千碗麵，幾十萬營業額，我做了4個月後便升為副店長。」他帶點興奮地說著。
不少人說現今年輕人捱不到苦，「無份工做得長」，估不到當時20出頭的他，在豚王一做便6年多，而且期間有1年多被委以重任，被分派到內地替公司開分店和主理店舖。「公司需要進軍內地市場，第一站是上海。當時都要面試，問些有關烹煮拉麵流程、食材擺盤、樓面管理等，在幾間分店中只揀兩名，我是其中之一。」他解釋。
學習職人精神
自言愛新嘗試的他，是懷著興奮的心情北上，而當中最令他至今仍感獲益良多的事，便是跟日本拉麵師傅學藝。「開新店許多時都需要有位日籍師傅幫手指導及基本培訓當地員工，雖然我當時都做了拉麵4年多，但在日本師傅身上仍學習到很多關於拉麵的有用知識。果然日本人對工作的細微專注度，亦令我深深佩服，他可以為煮好一個麵餅的軟硬度，而反覆煮多遍，其實只是差很少很少的口感，使我明白到他的執著和認真，每個步驟都要做到最好，原來就是日本人所謂的職人精神。」
自此阿焜也提升了自己的這份專注，而把拉麵店名為樸一，正是希望勉勵自己以樸實、專一的態度來做好店內每一件事。
執著拉麵品質
阿焜坐言起行，把這份認真和執著放到店內，每天一大朝早親身回店準備拉麵湯底。準備工夫包括備料、氽水及經過7至8小時的熬煮。每煲湯需用上近50斤的豬骨、雞殼、蔬菜等才能煲出僅僅足夠80至90碗拉麵湯底的分量，真材實料，限量發售。「我真的是會賣完就算，不理是否足夠供應到關門時間，一來廚房空間有限，二來我想保持每碗拉麵的質素平均。」他說。
現時店子有6至7款拉麵湯底選擇，再觀察客人口味，稍後或會挑選受歡迎口味專注地供應。至於拉麵靈魂的叉燒，他當然一樣會認真處理。揀選五花腩部位，細心裁走部分肥肉，卻保留叉燒的最外層的豬皮，增添口感。以自家秘製醬汁慢煮8小時，並且特別厚切2厘米，再加放碗時會火炙過叉燒，令到香味提升。
阿焜的一絲不苟同樣用於其他配料中，例如溏心蛋，他採用接近可生食級數的日本蛋，再用昆布和秘製醬汁醃製。因要務求做到每隻都是全蛋黃流心的緣故，他笑言單是剝蛋殼過程中所造成的耗損成本都不少。
而拉麵配菜，他亦用秘製蔥油炒過調味才放上面中，還有沾炸餃子的醬汁，也不用現成的醋，改用秘製帶有蝦甜味的醬汁取代。他說不會千篇一律，要求有新變化，為的是要創立屬於自己的拉麵味道，希望做到有個人獨特風味的品牌。
地址：旺角通菜街1A-1L號威達商業大廈地下H號舖
電話：3613 0680
營業時間：12nn-4pm、6pm-9pm
記者：郭秀芳