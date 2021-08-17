【特首民望】林鄭錄35.1分再創反修例以來新高　三司以陳茂波評分最高

▲ 林鄭月娥最新評分為35.1分，與半個月前分別不大。（梁偉榮攝）

特首林鄭月娥最新評分為35.1分，較上月上升0.4分，再次創下2019年反修例風波以來的新高。至於三名司長方面，財政司司長陳茂波以41.3分，繼續成為最高分的一名司長。

香港民意研究計劃，在本月初以真實訪問員，隨機抽樣電話訪問了1,002名香港居民。林鄭月娥的評分與上次調查分別不大，微升0.4分，其支持率淨值則上升2個百分點，至負46個百分點，此外有35％的受訪者，給予她0分。

三名司長方面，評分全部微跌。陳茂波評分下跌2.2分至41.3分，但其支持率淨值為4個百分點，微升3個百分點，創2017年2月以來的新高。

政務司司長李家超評分則下跌2.8分至35.3分，支持率淨值則下跌6個百分點，去到負11個百分點。律政司司長鄭若驊評分則為27.7分，支持率淨值為負39個百分點。

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記者：陳宛彤