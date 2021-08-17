【律師會改選】林鄭指被政治凌駕或終止合作　會長彭韻僖稱保持政治中立

▲ 律師會將於下周進行改選。（經濟日報資料圖片）

香港律師會下星期改選5名理事。特首林鄭月娥今日指，專業團體被政治騎劫或凌駕其專業時，港府唯一取向是終止關係，包括近日多討論的香港律師會。

她續指，港府與香港律師會關係深遠，很多法律工作都會徵詢兩個專業法律團體，甚至不少法定組織及諮詢組織，都樂意委任律師會推薦的人員，如負責委任司法人員的司法人員推薦委員會、管理香港法援制度的法律援助服務局，假如律師會變成政治化團體，是必須重視審視這些關係。

彭韻僖回應指，律師會宗旨包括，維持香港律師專業水平及操守、考慮所有涉及業界利益等，作為業界與政府的橋樑，律師會一直保持政治中立，時刻與政府有關部門溝通、表達意見等，並定期從法律角度，回應不同議題的諮詢。

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責任編輯：陳宛彤