  • 32°C
香港時間 : 2021817日 (週二) 16:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【律師會改選】林鄭指被政治凌駕或終止合作　會長彭韻僖稱保持政治中立

政治 16:03 2021/08/17

分享：

熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

律師會將於下周進行改選。（經濟日報資料圖片）

香港律師會下星期改選5名理事。特首林鄭月娥今日指，專業團體被政治騎劫或凌駕其專業時，港府唯一取向是終止關係，包括近日多討論的香港律師會。

她續指，港府與香港律師會關係深遠，很多法律工作都會徵詢兩個專業法律團體，甚至不少法定組織及諮詢組織，都樂意委任律師會推薦的人員，如負責委任司法人員的司法人員推薦委員會、管理香港法援制度的法律援助服務局，假如律師會變成政治化團體，是必須重視審視這些關係。

彭韻僖回應指，律師會宗旨包括，維持香港律師專業水平及操守、考慮所有涉及業界利益等，作為業界與政府的橋樑，律師會一直保持政治中立，時刻與政府有關部門溝通、表達意見等，並定期從法律角度，回應不同議題的諮詢。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳宛彤

相關文章

【改選理事】律師會本月底改選　譚允芝冀勿如大律師公會斷內地聯繫
17:12 2021/08/01
【改選理事】律師會本月底改選　譚允芝冀勿如大律師公會斷內地聯繫
【大灣區】鄭若驊稱香港擁獨特優勢　冀香港律師用好大灣區執業資格安排
17:46 2021/08/13
【大灣區】鄭若驊稱香港擁獨特優勢　冀香港律師用好大灣區執業資格安排
【律師會改選】鄭若驊稱認同法律團體非政黨　應保持專業非政治化
15:29 2021/08/16
【律師會改選】鄭若驊稱認同法律團體非政黨　應保持專業非政治化

你可能感興趣

【改選理事】律師會本月底改選　譚允芝冀勿如大律師公會斷內地聯繫
17:12 2021/08/01
【改選理事】律師會本月底改選　譚允芝冀勿如大律師公會斷內地聯繫
【大灣區】鄭若驊稱香港擁獨特優勢　冀香港律師用好大灣區執業資格安排
17:46 2021/08/13
【大灣區】鄭若驊稱香港擁獨特優勢　冀香港律師用好大灣區執業資格安排
【律師會改選】鄭若驊稱認同法律團體非政黨　應保持專業非政治化
15:29 2021/08/16
【律師會改選】鄭若驊稱認同法律團體非政黨　應保持專業非政治化
香港 律師會 政治 林鄭月娥

最高瀏覽

【英雄本色】74歲狄龍驚傳浴室昏厥送院　譚俊彥親回父親病危傳聞
16:20 2021/08/16
【英雄本色】74歲狄龍驚傳浴室昏厥送院　譚俊彥親回父親病危傳聞
【星二代學校】李元元入讀天主教幼稚園K1　Lucy試完校服爆喊：我好想返學
17:19 2021/08/16
【星二代學校】李元元入讀天主教幼稚園K1　Lucy試完校服爆喊：我好想返學
【阿富汗局勢】塔利班攻佔阿富汗首都奪權在即　12歲女童被迫做戰利品作性奴
13:19 2021/08/16
【阿富汗局勢】塔利班攻佔阿富汗首都奪權在即　12歲女童被迫做戰利品作性奴