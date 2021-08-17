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【酒店檢疫】灣仔帝盛酒店檢疫人士開門採樣時疑播毒　當局研其他方式代替身份證核實身份

社會 17:12 2021/08/17

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情持續，早前有3名患者入住灣仔帝盛酒店後確診，政府專家顧問袁國勇今早（17日）到酒店視察，涉事一對夫婦開門接受採樣時有開窗，相信病毒是因空氣傳播而致對面房的外傭受到感染。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日於下午的疫情記者會中，指檢疫人士現時採樣的方式包括深喉唾液或鼻咽和咽喉拭子，而涉事的的3人當時是以深喉唾液方式採樣。不過，由於採樣的步驟涉及核對身份，人員會要求檢疫人士以身份證作登記，當局或研改用其他方式，例如提前將身份證放在門口、利用QR Code代替以身份證核實身份等，以縮短檢疫人士開門的時間。

她又擔心同層的檢疫人士都會因而受到感染，已將13名有關人士送往檢疫中心，當局會再為他們做檢測。

同場加映，骨科醫生拆解運動創傷謬誤，介紹3個良方急救扭傷及「篤魚蛋」：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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