【新冠肺炎】47歲機場貴賓室女員工病毒量趨增料新感染　工作處所接待離港及轉機客

▲ 本港今日新增一宗感染源頭不明個案，連續12日本地零感染斷纜。（經濟日報資料圖片）

本港零感染「斷纜」，本港昨日(16日)接獲一名47歲國泰機場貴賓室女員工初步陽性，並於今日(17日)正式確診，列作本地源頭不明個案。患者檢出帶有L452R變種病毒，未有接種疫苗，其居所東涌逸東二邨美逸樓昨晚被列為受限區域，要求居民強制檢測。詳情請見【下一頁】

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，涉疫的47歲女子居於東涌逸東二邨美逸樓，有3名家人同住，於機場貴賓室負責派送食物的樓面工作，主要由下午工作至深夜，8月14日最後上班，未知是否屬國泰外判員工；因應於機場上班，故有定期檢測，於7月30日、8月5日及9日檢測均呈陰性。

患者8月15日原定於私家醫生接種疫苗，報稱已咳嗽一個月，獲建議到醫院「照肺」，患者同日到社區採樣中心檢測及公院急症室「照肺」，肺部有1厘米陰影，與以往病歷一致，患者當時發燒逾37度，入院後再檢測亦陽性，現時未有抗體，CT值由8月15日當日的32，趨跌至入院後的27，即病毒量增加，相信是新近感染。

張竹君表示，根據理大分析此個案屬Delta變種病毒，防護中心將再做基因排序，以了解有否與其他個案相近，尋找感染源頭；又指患者日常乘搭S65巴士綫上班、下班乘搭N64巴士綫或與同事乘的士，放假則多留家或與家人食飯行街，而工作的貴賓室涉轉機客及離港客，或因而受感染。

她稱，現未可排除社區有隱型傳播，惟暫時未搵到相關其他個案，而工作處所貴賓室上菜，可想像食客除下口罩，轉機客或帶病毒而不自知，認為員工接種疫苗，或了解上菜員工時有否需要穿著PPE、面罩等是否有需要。

患者約30名緊密接觸者已安排檢疫隔離，包括12名同事、家人、一同食早餐的朋友、曾求診的中醫等。張竹君稱，不能排除會有社區傳播風險，故其曾訪的15個地方亦已納入強檢公告。

其居所今亦已完成強制檢測，逾1600居民經檢測後均陰性。本港累計已錄得242宗L452R變種病毒個案，包括上述本地個案及今日新兩宗輸入個案。

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記者：陳正怡