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【MIRROR星蹤】陳卓賢廣告陸續登場　Ian巴士+大型廣告+戶外電視滿足Hellosss

娛樂 16:07 2021/08/17

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MIRROR成員陳卓賢（Ian）一系列大型應援廣告已陸續登場。

MIRROR成員陳卓賢（Ian）最近獲邀代言飲品品牌，一系列的應援廣告已陸續登場，品牌更送出簽名海報讓一眾Hellosss換取。當中，飲品品牌早前邀請陳卓賢拍網上短片，宣傳旗下產品。

【MIRROR成員】Ian被《紐約時報》稱為可愛書呆子　陳卓賢具生意頭腦將興趣化為事業

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鏡仔首架車身內外全包廣告

由本月起，一系列大型應援廣告已陸續登場，包括鏡仔首架車身內外全包廣告及穿梭港九巴士專線、近25米的大型港鐵站廣告等，相信能吸引一眾Hellosss前往打卡。

由即日起至9月23日，首架黑白xIan拍住上專線巴士為過海路線 112，來往長沙灣（蘇屋邨）及北角（百福道），會於港九鬧市行駛，巴士車身內外均有大量Ian照片，全程與香港人一起on-the-go無限拍住上。

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換領Ian簽名海報

大型應援廣告亦已登場，包括近25米的九龍塘港鐵站大堂廣告、銅鑼灣時代廣場戶外電視、銅鑼灣港鐵站D出口扶手電梯及銅鑼灣崇光百貨巴士站，讓Hellosss到場拍照留念。

此外，由即日起至9月16日期間，在指定商戶購買5支黑白濃滑經典奶茶，憑有效電腦收據正本（「電腦收據」）及／或網上商店訂單紀錄（「訂單紀錄」）完成登記，即有機會換領Ian簽名海報乙張。全套共5款，並將於不同日期換領，數量有限，先到先得，額滿即止。

同場加映：呂爵安、陳欣妍專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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