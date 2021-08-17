【照顧者壓力】童年遭家暴及「難以描述」的傷害　女兒照顧年邁「衰老豆」壓力爆煲求助

▲ 童年遭家暴及「難以描述」的傷害，女兒照顧年邁「衰老豆」壓力爆煲，參加生命熱線「解齡還需繫齡人--長者復和咖啡館」計劃，成功解決困局。

假如童年時曾遭雙親嚴重傷害留下了一生陰影，長大後還要照顧所謂的「父母」，又談何容易？現年50多歲的亞玥（化名）童年時被父親家暴，甚至有「難以描述」的傷害，留下陰影。亞玥本與媽媽相依為命，但自從媽媽於去年離世，亞玥便需照顧同一屋簷下的「衰老豆」，無時無刻備受壓力。苦無對策下，她參加生命熱線「解齡還需繫齡人--長者復和咖啡館」計劃，成功解決困局，大大減輕壓力。

亞玥自小就與媽媽、兄弟姊妹一家七口住於公屋，但爸爸並非稱職的爸爸。一方面爸爸工作關係經常不在家；另一方面只要爸爸在家，就沒好事發生。

她表示，爸爸是一個不負責的男人，只懂得拈花惹草，從小不但沒有關心過五兄弟姊妹，還會暴力對待，例如用摺椅毆打至穿頭流血、用麻包袋笠頭恐嚇再不聽話就掉落海等等。甚至，他曾對亞玥做過「難以描述」的傷害，令她留下一生的陰影。

▲ 亞玥表示，爸爸是一個不負責的男人，只懂得沾花惹草，從小不但沒有關心過五兄弟姊妹，還會暴力對待。

有如此不負責任的爸爸，家庭重擔全落在亞玥媽媽身上。除了照顧五兄弟姊妹的生活所需，媽媽還會半夜三更外出工作掙錢，導致身體每況愈下。30多歲就患有糖尿病。

就算他有給家用，都只是扔錢讓媽媽執。

媽媽健康轉差病逝 亞玥頓失依靠

▲ 亞玥與媽媽相依為命。

後來，孝順的亞玥因為媽媽年紀漸長健康轉差，即使要繼續與爸爸同一屋簷下，仍一直忍耐著，照顧媽媽。當時，媽媽充當中間人，亞玥與爸爸完全沒有溝通。

我不想跟他說任何話，我從來沒有叫過、視他為父親。

但去年亞玥媽媽病逝，對她造成重大打擊，失去了人生方向。同時，這亦代表家中只剩下自己、父親和一名弟弟。亞玥需要面對，及照顧一名她極之討厭、憎恨的男人。

無窮的壓力

亞玥表示媽媽離世後，爸爸的腦退化症變得嚴重。曾經試過走失，使她要到警局接人；又試過煮飯後忘記關煤氣爐。故此，為免意外發生，又要避開與爸爸正面接觸，她選擇每日早上4點起床弄爸爸的早餐、午餐，然後離開屋企上班。此外，又要每日放工趕回家煮飯，及善後爸爸的失禁。

如果是照顧媽媽，無論幾辛苦我都願意。但現在我要照顧一個，我完全不想照顧的人。

陰影下的無形恐懼

由於爸爸曾對她做成「難以描述的傷害」，亞玥每日都活在恐懼之中。她曾因爸爸想碰她的衣服而差點動手打他，又試過用粗口大罵，甚至想過「隊冧佢」。

他每做一件事，都會令我更討厭這個男人。即使是好意我也無法接受，我會恐懼，沒有安全感。

她坦言，自從媽媽離開後，她每晚都會鎖門睡覺。洗澡時，又會用毛巾塞住門縫。

很壓迫，就算有弟弟在都沒辦法。如果媽媽仍在，我完全不需擔心。這種恐懼是無法消除的。

無法捨棄的家

亞玥當然有想過各種方法解決問題：她想過搬離這個家，但畢竟這個家是媽媽含辛茹苦「捱」回來的，也有很多她和媽媽的共同回憶，實在不捨；又向其他兄弟姊妹提出換人照顧，但都沒有人願意幫忙；又想過將爸爸送至老人院，但這樣同樣會失去公屋，失去媽媽的家；聘請外傭又沒有充足地方。

亞玥也因而與兄弟姊妹有數次爭吵，情況一直膠著。

後來，亞玥認識的生命熱線社工介紹她參與「解齡還需繫齡人--長者復和咖啡館」計劃。透過社工作中間人的角色，召開數次家庭會議，嘗試解決問題。

透過社工召家庭會議解決問題

亞玥表示，開家庭會議時，社工會就著情況提出多種建議，尤其對照顧方面的認識不多，社工都可提出專業意見。另外中間人的角色，亦能提出較中肯的意見，協調兄弟姊妹。

有時討論會卡在一個點上，然後整個問題不了了之。但有了社工，就可以推我們一把。

更重要的是，透過家庭會議，亞玥終可向兄弟姊妹說出心裏話，表達自己對爸爸的看法。

他們不知道我有多憎恨爸爸，他們沒試過經歷那種傷害，與我的感受不同。

此外，亞玥參加計劃後還可不時到訪位於葵興的「長者家庭復和咖啡館」飲杯咖啡或花茶，與其他照顧者聊天。生命熱線社工又會不時舉行減壓活動，玩玩遊戲。

再次擁有Me Time

如今，亞玥已成功和兄弟姊妹達成共識，由同住的弟弟負責晚餐買飯，以及星期日照顧爸爸。亞玥終於可在星期日放假一天，有Me Time。至於爸爸，只要大家各自在房間互相不見面，情況就會好好多。

生命熱線：預防長者自殺

▲ 生命熱線執行總監吳志崑(右)及程序策劃經理(註冊社工)秦維德(左)。

生命熱線執行總監吳志崑表示，「長者復和咖啡館計劃」目的是為了預防長者自殺。去年全年，全港就有400多宗長者自殺個案，屬歷年最高。其中長者自殺原因，或與照顧者相關。照顧者一方面要面對壓力，一方面要照顧長者，實際上很需要支援。

吳志崑表示，當照顧者與長者本身關係有衝突或恩怨情仇，但同時又要當照顧者，中間便需協調。又或兄弟姊妹間，對如何照顧老人家有各自看法，這些情況，都需要協調及重整彼此關係，最終達至有效照顧長者、預防長者自殺的目標。

我們的對象都是有情緒困擾或抑鬱傾向的長者。對家屬而言，除了生理上的照顧，如何照顧長者心理需要，都需要協調。

而咖啡館就正正可為照顧者提供一個輕鬆、減壓、舒服的場所，有別於傳統的輔導，照顧者可隨時到咖啡館飲咖啡、花茶鬆一口氣。另外社工又會安排不同活動、課程，讓照顧者認識長者的心理健康，回應需要。在技術上、心理上幫助照顧者。甚至會安排家庭活動連繫照顧者與長者。

這很重要，雙方日對夜對有很大壓力，所以希望大家可鬆一口氣，雙方一起做甜品或勞作。透過家庭活動，建立開心、正面的回憶，從中改善大家關係。

參加「長者復和咖啡館計劃」亦簡單，只要經社工評估，按服務使用者的狀況，如適合服務，也願意接受服務，就可以免費加入。

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記者：楊宛茜