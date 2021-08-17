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【全職爸爸】36歲新手爸爸全職湊女患產後抑鬱　半夜自責痛哭：不知怎樣教好女兒

育兒經 16:50 2021/08/17

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美籍韓裔男星李承鉉婚後當全職爸爸，指照顧小朋友不容易。

美籍韓裔男星李承鉉2014年與內地女星戚薇結婚，育有一女Lucky，他婚後當上全職爸爸，專心在家湊女。近日他在內地節目《披荊斬棘的哥哥》中分享育兒經，指自己陷入產後抑鬱達一年多，半夜經常自責痛哭，不知道如何教好女兒。

做全職爸爸身心俱疲

李承鉉在節目上談到，自己一開始並非自願當全職爸爸，因那時演藝工作不穩定，決定留在家照顧女兒，讓太太外出工作。他坦言初時要承受被指「食軟飯」的壓力，

自己在傳統家庭成長，認為男生應該在外面工作，有段時間覺得當全職爸爸很沒面子。

他指自己初時把全職爸爸看得太簡單，實際上花的時間和精力非常多，令他一度陷入抑鬱。回憶湊女辛酸，他指有時候控制不住情緒罵小孩，待女兒睡着後又感後悔，哭着向她道歉。為了當一位稱職爸爸，李承鉉看了不少教育書籍，形容自己身心俱疲，甚至有點崩潰。

幸好太太和外母十分體諒李承鉉，不斷開導及鼓勵他，令他慢慢適應全職爸爸的身份。李承鉉及後在微博發文，指過程中得到很多人的幫助，覺得很幸運，又指不少新手爸媽都會遇到同樣問題，能夠引起更多人關注全職父母的壓力。

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男士亦會產後抑鬱

TOPick過往曾訪問精神科專科醫生何浩賢，他指男士同樣會因壓力大患產後抑鬱，由於男士的角色發生大轉變，需要幫忙照顧孩子，生活模式大轉變，有些爸爸見到孩子生病大為緊張，故會引發焦慮，影響情緒。

何醫生提醒，妻子若發現丈夫突然出現脾氣暴躁，則應留意，因男士自己會忽略，甚至不知道自己有產後抑鬱，如延誤治療，嚴重會有輕生念頭，更會與妻子發生爭執，導致婚姻破裂；而爸爸情緒波動易暴躁，亦會影響親子關係及人際關係。

何醫生建議，當男士出現產後抑鬱，若本身是追求完美、對自己要求高的人，應適當提醒自己，放鬆情緒，調節自己心態，若無法改善，應向醫生求助。

1分鐘自測是否患上抑鬱症：

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同場加映：批評對方父母是夫婦爭吵大忌　鼓勵可令「豬隊友」變「神隊友」

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責任編輯：王明芳

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