【涉非法集結】涉銅鑼灣參與非法集結　地盤工自辯稱案發日接女友

▲ 案件今（17日）於區域法院續審。（資料圖片）

2019年9.29有人發起「全球反極權大遊行」，當日港島多處爆發衝突，一名地盤工人在銅鑼灣的示威現場被捕，事後被控1項參與非法集結罪，案件今（17日）於區域法院續審。被告作供稱，案發當日下午踢足球後，便身穿腳套及護脛等到銅鑼灣接女友，他當日不知道有「全球反極權大遊行」，而背包內的護目鏡及手套等是派給地盤的工友用。

被告潘奕安（25歲），報稱地盤監工，被控於2019年9月29日在銅鑼灣黃泥涌道，連同其他身份不詳的人士參與非法集結。

被告今自辯稱，案發當日下午在大窩口某街場踢足球，身穿黑衣、腳套及護脛，並用頭巾束起頭髮，之後他從手機看到銅鑼灣有示威，擔心在銅鑼灣工作的女友的人身安全，故到銅鑼灣接她下班，並相約對方在時代廣場附近的公園見面。

被告供稱當日背包內的物品均是工作用，當中的護目鏡、手套及降溫手袖，是派給地盤工友用的保護物資，而背包內有泳鏡，則是因為他沒有收拾背包習慣。

被告又解釋，他打算乘搭港鐵往銅鑼灣，途中卻聽到廣播稱金鐘及灣仔不停站，他擔心自己的黑衣裝扮會惹人誤會，故選擇不在銅鑼灣出站，而繼續乘搭列車至中環，並由遮打花園走路至銅鑼灣。而他在銅鑼灣被捕時，頸上有黑色面巾，被告解釋是用作抹汗。

控方大律師林芷瑩質疑被告，為何去銅鑼灣接女友下班，卻沒有脫下踢足球時穿的腳套及護脛。被告解釋接女友優先，當時因情急而沒有脫下。

被告稱致電女友前從新聞得知銅鑼灣有示威活動。控方問及是否知道當日有「全球反極權大遊行」，被告稱不知道。控方追問被告是否知道當日有人由銅鑼灣遊行至政府總部，被告供稱不知道，並澄清只知道銅鑼灣有示威活動，而且不知道網上有何途徑尋找。

控方又問及為何未有在女友工作的時代廣場內等候，被告稱路面情況不允許他走到該處。

案件明（18日）續審，控辯雙方將進行結案陳詞。

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記者：林欣樂