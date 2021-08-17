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【東京奧運】恒基地產明天舉辦運動員嘉許頒獎禮　公眾可與運動員互動【附參加方法】

社會 16:27 2021/08/17

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恒基地產於周三（18日）下午3時於國際金融中心商場1樓中庭（IFC）舉辦頒獎典禮，向港隊運動員頒發獎金。公眾更可與何詩蓓、謝影雪、鄧俊文、李皓晴、杜凱琹、蘇慧音等港隊運動員送上祝福和打氣，名額限60個。（路透社）

東京奧運日前結束，港隊共奪得1金、2銀、3銅，成績史上最佳。恒基地產將透過「恒基精英運動員嘉許計劃」向在今屆奧運會贏得金、銀、銅牌和所有打入8 強的香港運動員頒發現金獎，以作表揚，總金額逾港幣1,930 萬元。恒基地產將於後日（18日）下午3時於國際金融中心商場1樓中庭（IFC）舉辦頒獎典禮，其中典禮結束後設公眾與運動員互動環節，市民能親自向何詩蓓、謝影雪、鄧俊文、李皓晴、杜凱琹、蘇慧音等港隊運動員送上祝福和打氣，名額限60個。

【東京奧運】恒基地產向港隊運動員頒發獎金逾1930萬　本周三舉辦運動員嘉許計劃頒獎禮。詳情即看：【下一頁】

恒基地產表示，「恒基精英運動員嘉許計劃」後日下午3時於國際金融中心商場1樓中庭（IFC）舉辦頒獎典禮，其中公眾可以與運動員互動。互動環節將於下午4時15分舉行，門票於當日早上10時正開始於ifc mall中庭免費派發，名額限60個，先到先得，每人限領一張。

東京2020奧運會恒基精英運動員嘉許計劃頒獎典禮：

日期：8月18日（星期三）
時間：下午3時開始
地點：中環國際金融中心商場 中庭 (HK ifc mall 香港國際金融中心商場)
*與運動員互動環節：約於下午4時15分舉行，門票於當日早上10時正開始於ifc mall中庭免費派發，名額限60個，先到先得，每人限領一張。*

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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